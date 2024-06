Harry Potter regresa a los cines en México: descubre cuándo y dónde podrás revivir la historia del joven mago en pantalla grande

'Harry Potter' se ha convertido en un fenómeno mundial que a chicos y grandes ha fascinado a partes iguales, y es que, la entrañable historia del niño que descubre que es un mago y que el futuro del mundo mágico depende de él, ha atrapado a cientos de personas, primero en los libros y después en las salas de cine, a donde regresa para celebrar dos décadas de la adaptación de una de sus cintas en manos de un director mexicano.

La cadena mexicana de cines Cinéplis ha confirmado a través de sus redes sociales que algunas cintas del universo de 'Harry Potter' regresarán a la gran pantalla, como parte de la celebración de los veinte años de la adaptación de 'El prisionero de Azkabán', dirigida por Alfonso Cuarón.

Como lo anuncian en su cuenta de X (antes Twitter), para celebrar este aniversario, las primeras tres películas de la saga: 'La piedra filosofal', 'la cámara screta' y 'El prisionero de Azkabán', llegarán de nuevo a la pantalla grande a partir del próximo 8 de agosto.

Hasta el momento, no se sabe el costo de los boletos o si será una experiencia tal como lo es el proyecto 'GHOST: Rite Here Rite Now', que experimenta la fusión de un cortometraje con un concierto.

Como parte de un proyecto entre Cinépolis y Más que cine, las cintas regresan para ser el plan perfecto para los potterheads que quieran llevar a los más pequeños a conocer el mundo mágico del mago.

