"Es horrible, todavía estoy furioso". El creador de 'Los Soprano' también se posiciona en contra de los estrenos simultáneos en cine y streaming

Quedan apenas unos días para que podamos ver 'The Many Saints of Newark', la película que funciona a modo de precuela de 'Los Soprano' coescrita por David Chase, también creador de la aclamada serie criminal protagonizada por James Gandolfini. En un principio iba a estrenarse de forma exclusiva en cines, pero finalmente es uno de los títulos afectados por la política de Warner para 2021, una decisión que tampoco gustó nada a Chase.

"Diseñada para ser una película"

Además, Chase no ha tenido pelos en la lengua a la hora de explicar lo enfadado que está por la decisión de estrenar la película de forma simultánea en HBO Max, llegando a decir que probablemente no hubiese aceptado hacer 'The Many Saints of Newark' de saber que esto sucedería:

Sinceramente, no creo que hubiese aceptado el trabajo de saber que iba a estrenarse de forma simultánea. Es horrible, todavía estoy furioso.

Si yo fuera uno de esos tipos, si uno de esos ejecutivos estuviera sentado aquí y yo comenzara a quejarme, dirían, ya sabes, hay otras 17 películas que tienen el mismo problema. ¿Qué podíamos hacer? ¡coronavirus! o sé, pero esas otras 16 películas no comenzaron como un programa de televisión. No tienen que deshacerse de esa imagen televisiva antes de que la gente vaya al cine. Pero lo hacemos. Y así estamos. La gente debería ir a verla a un cine. Fue diseñada para ser una película. Es una hermosa película. Nunca pensé que volvería a estar en HBO. Nunca.

No cuesta entender los motivos de Chase para criticar la decisión de Warner. Él firmó para hacer una película que se viera en pantalla grande y ahora es probable que mucha gente prefiera verla en su casa. Los recientes y sonados fracasos de 'Reminiscencia' y 'Maligno' en la taquilla de Estados Unidos tampoco apuntan a ser optimistas sobre el funcionamiento de 'The Many Saints of Newark'.

En breve descubriremos si los miedos de Chase están fundados, ya que la película dirigida por Alan Taylor -'Thor: El mundo oscuro'- se estrenará en Estados Unidos el próximo 1 de octubre.