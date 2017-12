Hugh Jackman aclara por qué rechazó ser James Bond

James Bond es un personaje condenado a cambiar de actor cada cierto tiempo. Eso obliga a los productores a buscar meticulosamente cada nuevo agente 007 para que la franquicia no pierda atractivo. Actualmente es Daniel Craig quien da vida al espía creado por Ian Fleming, pero antes de ser seleccionado se barajaron los nombres de otros actores, entre ellos el de Hugh Jackman, quien rechazó la oferta.

El protagonista de 'El gran showman' ('The Greatest Showman') ha aprovechado la campaña promocional del musical dirigido por Michael Gracey para entrar en detalles sobre cómo le llegó la oferta para ser el sucesor de Pierce Brosnan y los motivos por los que el actor australiano dejó pasar esa histórica oportunidad:

Estaba a punto de hacer 'X-Men 2' y recibí una llama de mi agente preguntando si estaría interesado en ser James Bond. Por aquel entonces sentía que los guiones se habían vuelto demasiado increíbles y locos y que necesitaban ser más crudos y reales y la respuesta fue: "Oh, tú no puede decir nada, simplemente firmar"

Resulta curioso que luego la saga siguiera exactamente el camino que le hubiera gustado a Jackman, por lo que es comprensible que hace un par de años señalase que ahora consideraría seriamente ser James Bond si volviesen a ofrecérselo. Y es que en esta ocasión no tendría este otro miedo que en su momento también resultó decisivo para decirles que no:

También estaba preocupado de que entre James Bond y Los X-Men no tendría nunca tiempo para hacer cosas diferentes.

No obstante, este último detalle choca con el hecho de haber aceptado participar en 'Van Helsing', ya que estaba claro que pretendía ser el inicio de una franquicia que luego no pasó de la primera entrega porque su funcionamiento en taquilla no estuvo a la altura de lo esperado. De todas formas, no creo que haya muchos que se quejen de que el papel finalmente fuese a manos de Daniel Craig, por lo que la historia acabó teniendo final feliz.

