La directora de 'Wonder Woman' no habría elegido a Gal Gadot: estas otras 9 actrices eran ideales para el papel

Ahora que 'Wonder Woman' es un gran éxito, camino de convertirse en la película más taquillera del actual universo de superhéroes de DC, parece evidente que sólo Patty Jenkins podría haberla dirigido; tanto es así que ya está contratada para realizar la secuela. Lo mismo ocurre con Gal Gadot, cuestionada al principio, pocos discuten ya que sea la ideal para dar vida a la Mujer Maravilla.

No obstante, como con cualquier éxito, tuvieron que producirse una serie de circunstancias afortunadas para que la primera película de 'Wonder Woman' llegase a su feliz destino. Joss Whedon estuvo a punto de dirigir la adaptación del cómic hace años pero su proyecto no arrancó. Para llegar a Warner/DC Jenkins tuvo que ser despedida por Marvel, que la fichó para la secuela de 'Thor'. Y a Gadot la eligió Zack Snyder para 'Batman v Superman'. De hecho, Jenkins reconoce que habría elegido a otra actriz.

La directora de 'Wonder Woman' hizo esta curiosa confesión en una entrevista para Playboy:

"No habría realizado el proyecto si hubiera tenido el más ligero problema con el casting. Así de importante es. Recuerdo cuando leí la noticia de que habían fichado a Wonder Woman y mi corazón se hundió. Había estado hablando con el estudio durante mucho tiempo sobre hacer hacer el casting y pensé: "bueno, se acabó". Estoy seguro de que no habría realizado la misma elección. Y entonces empecé a fijarme en ella, observarla y mirarla, y fue sencillamente increíble. "Francamente, creo que hicieron un trabajo mejor del que podría haber hecho yo porque no sé si habría rastreado el mundo tan duramente para encontrarla. No sé si habría buscado internacionalmente. Habría buscado simplemente a una chica americana. El hecho de que encontraran a Gal y la eligieran es un mágico regalo para mí. Son personas increíblemente inteligentes y estuvieron buscando todas las mismas cosas que yo habría tenido en cuenta: todos los valores que representan a Wonder Woman rezumando en alguien de manera honesta, y vaya si la encontraron. Es la más grande."

Otras candidatas a 'Wonder Woman' que podrían haber ocupado el lugar de Gal Gadot

(Jessica Chastain)

(Eva Green)

(Morena Baccarin)

(Gemma Arterton)

(Olivia Wilde)

(Mary Elizabeth Winstead)

(Emily Blunt)

(Alexandra Daddario)

(Adrianne Palicki)