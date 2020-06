'Los odiosos ocho': Quentin Tarantino abandonó una reunión con Universal cuando le propusieron estrenar la película en iPhones

'Los odiosos ocho' quizá no sea la mejor película de Quentin Tarantino, pero sí es su largometraje en el que más insistió en la importancia de la experiencia cinematográfica. Tanto es así que apenas un puñado de cines pudieron mostrar la versión en 70mm que tanto le importaba al autor de 'Pulp Fiction'. Sin embargo, la cosa hubiese sido muy diferente de aceptar la oferta de Universal.

Ha sido Jeff Shell, actual CEO de NBCUniversal quien en una charla con Wall Street Journal ha recordado la reunión que tuvo con Tarantino cuando ejercía como jefe del estudio cinematográfico de la compañía. Por aquel entonces, se estaba manejando la posibilidad de hacer la película en Universal y a Shell no se le ocurrió otra que proponer lo siguiente tras aclarar que quería estrenarla en 70mm:

¿Y si la estrenamos en iPhones?

La respuesta de Tarantino no pudo ser más clara, dijo que "genial" y huyó inmediatamente de la reunión para no volver a saber de él. Recordemos que el cineasta ya había colaborado con el estudio en 'Malditos bastardos', pero en esta ocasión acabó cerrando un trato con The Weinstein Company para hacer la película por 44 millones de dólares para luego recaudar más de 155 millones en la taquilla mundial. Además, pudo verse en algunos cines como Tarantino quería.

Es cierto que en su momento la idea de Shell podía parecer disparatada, pero ahora no poca gente ve películas o series en las pantallas de sus teléfonos móviles. Casi podría decirse que simplemente fue un adelantado a su tiempo, con la pega adicional de que Tarantino buscaba precisamente lo contrario.