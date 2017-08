Pack Transformers, colección Monstruos de Universal y figura del Trono de Hierro en nuestro Cazando Gangas

Pack 2 primeras temporadas de 'Vis a Vis' en blu-ray: Me dio una rabia tremenda cuando me enteré de que Antena 3 había decidido cancelar la serie, pero Fox España ha salido al rescate para dejar desfasado lo de serie completa de este pack. A ver si no la pifian con la tercera. Mientras tanto, esta es una oportunidad de oro para darle la oportunidad que merece, de verdad: 22,87 euros (y podéis conseguirla en dvd por el mismo precio)