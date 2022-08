Por qué John Travolta y Olivia Newton-John no salen en 'Grease 2' cuando era lo previsto: así era el plan para traer de vuelta a Danny y Sandy

Hace apenas unas horas nos enterábamos de la trágica noticia de la muerte de Olivia Newton-John a los 73 años de edad. La actriz y cantante tuvo una larga carrera, pero es justo reconocer que muchos se acuerdan principalmente de ella por haber dado vida a Sandy en 'Grease', uno de los musicales más populares de todos los tiempos. La película que protagonizó junto a John Travolta fue todo un bombazo y apenas cinco años después se estrenaba una secuela en la que no apareció ninguno de los dos pese a que era el plan inicial, ¿qué fue entonces lo que pasó?

La poca visión de Paramount y el cameo descartado

Lo cierto es que hubo dos proyectos de 'Grease 2'. El primero se planteó antes incluso del estreno de la primera entrega, pues la propia Newton-John desveló hace años en una entrevista la escena de 'Grease' que servía a modo de avanzadilla para continuar la historia de Sandy y Danny:

Hacia el final de la película cuando estamos en la feria, ¿recordáis el momento en el que los chicos lanzan tartas al entrenador y él dice "Os veré en la escuela de verano"? Esa se suponía que iba a ser la secuela con todo el reparto en la escuela de verano.

El problema surgió cuando en Paramount vieron la película y pensaron que "No, no queremos secuela, va a ser una pequeña película de verano". Luego 'Grease' arrasó en taquilla y cuando el estudio se replanteó sus planes, tanto Newton-John como Travolta estaban centrados en otros proyectos, por lo que no les quedó otra que pensar una secuela completamente diferente. Lo curioso es que entonces también se barajó contar con ellos, aunque en esta ocasión para hacer un cameo.

Fue Patricia Birch, directora de 'Grease 2', quien quería volver a contar con Sandy y Danny ya convertidos en una pareja casada que regenta una gasolinera. El momento en cuestión habría transcurrido hacia el final de la película y la idea era incluir un nuevo número musical con Travolta cantando el tema 'Gas Pump Jockey'.

Tanto Travolta como Newton-John se reunieron con Paramount para hablar de esa posibilidad, pero la cosa nunca pasó de ser una idea. Ese plan inicial se descartó -nunca se supo el motivo, pero no me extrañaría que el estudio pensase que los actores pedían mucho dinero por hacer una breve aparición- y nos quedamos sin saber qué fue de Sandy y Danny.