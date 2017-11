Russell Crowe afirma que la secuela de 'Master and Commander' aún es posible y pide ayuda a los fans

Parece que nunca es tarde para realizar una secuela. El mismo año que hemos visto el primer teaser de 'Los increíbles 2' (13 después del estreno de la primera) se vuelve a hablar de una segunda parte de 'Master and Commander: Al otro lado del mundo' ('Master and Commander: The Far Side of the World', 2003).

Basada en la obra de Patrick O'Brian, la película estaba dirigida por Peter Weir y protagonizada por Russell Crowe y Paul Bettany; era un espectacular drama de aventuras que costó 150 millones de dólares pero sólo pudo recaudar 90 en Estados Unidos y 212 en la taquilla global, una cifra escasa para poner en marcha una secuela. La legión de fans que ha ido acumulando el film a lo largo de los años ansían ver una continuación de la historia y Crowe acaba de alimentar sus esperanzas con este mensaje en Twitter:

For the Aubrey Maturin lovers , I do hear whispers indeed that a second voyage is perhaps potentially pre-proposed a possibility . So O’Brian affectionate’s and aficionados , let @20thcenturyfox know of your pleasure . pic.twitter.com/HqyE8y15Uu — Russell Crowe (@russellcrowe) 27 de noviembre de 2017

"A los amantes de Aubrey-Maturin; efectivamente oigo rumores de que un segundo viaje es quizás potencialmente una posibilidad propuesta. Así que, apasionados y aficionados de O'Brien, comunicad a 20th Century Fox vuestro placer."

Teniendo en cuenta que han pasado 14 años, y que la primera no fue un éxito, cuesta creer que los fans puedan obrar este milagro pero desde luego no es descartable, no sería la primera vez que se realiza una secuela tardía de un film que no triunfó en taquilla; ahí tenemos el caso reciente de 'Blade Runner 2049'. Claro, ésta tampoco ha sido un éxito comercial aunque quizá lo habría sido produciendo una secuela más barata...

De hecho, en 2009 ya hubo rumores de una 'Master and Commander 2' que adaptaría la undécima novela de la saga. 'El reverso de la medalla' ('The Reverse of the Medal') es un drama judicial con pocas escenas de acción naval, no debería costarles demasiado dinero. Por cierto, Peter Weir no hace cine desde 'Camino a la libertad' ('The Way Back', 2010), ya es hora de que vuelva a dirigir.