La taquilla de los cines en España creció un 45% en 2021: 'Spider-Man: No Way Home' cierra el año dominando una recaudación con ecos prepandémicos

Hoy, 31 de diciembre, cerramos un nuevo curso cinematográfico que nos ha dejado toneladas de estrenos, sorpresas, decepciones, debates encarnizados y que, con suerte, habrá reavivado aún más si cabe nuestra pasión por el séptimo arte. Y qué mejor que aprovechar el último día del año para repasar los números de las salas de cine españolas, que dieron carpetazo a 2021 con un 45% más de asistencia que en el ejercicio anterior.

Datos

Según refleja el último informe de Comscore, 41 millones de espectadores pasaron por los cines de nuestro país a lo largo de 2021, dejando en la taquilla una recaudación total de 251 millones de euros. No obstante, estos datos de crecimiento no se reflejaron hasta la segunda mitad del año, ya que las restricciones por la pandemia marcaron un primer semestre que sumó 9,5 millones de asistentes con una media del 59% de salas abiertas.

Fue el mes de julio el que marcó el gran punto de inflexión del año, cambiando la dinámica gracias al estreno de 'Fast & Furious 9', que se aprovechó de la apertura del 91% de salas, y que inició el camino a un diciembre de récord —concretamente, el de mayor número de espectadores desde la reapertura— dominado por 'Spider-Man: No Way Home' y sus cifras prepandémicas.

Lo más visto

Sabiendo esto, nos queda conocer cuáles han sido las películas más vistas de 2021. Un Top 10 que 'No Way Home' ha conseguido coronar en tan sólo 5 días desde su estreno; sumando a día de hoy 17,5 millones de euros con los que ha superado abiertamente a los 9,6 de 'Fast & Furious 9' y los 8,9 millones de 'Venom: Habrá matanza'.

En la cuarta posición encontramos a la película española más taquillera del año: 'A todo tren. Destino Asturias', ha clausurado el ejercicio con 8,5 millones de euros, situándose en cabeza de un ranking de producciones nacionales en el que 'Way Down' y 'Operación Camarón' se hicieron con las medallas de plata y bronce con 5,4 y 3,5 millones respectivamente.

Ahora sólo nos queda desear que el año que viene se mantenga esta tendencia positiva y podamos celebrar por todo lo alto la nochevieja de 2022; aunque algo me dice que el éxito fulminante de 'No Way Home' ha traído bajo el brazo cambios sustanciales para la distribución y exhibición cinematográfica que podíamos empezar a ver a corto o medio plazo.

Feliz año a todos, salud y cine.