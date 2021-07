Televisión gratis en Tivify: todo lo que necesitas saber del servicio de streaming en el que puedes ver más de 80 canales sin coste

Tivify ha dado un golpe encima de la mesa lanzando una versión gratuita de su servicio de streaming, el cual permite ver más de 80 canales de televisión españoles de forma gratuita. Además, cuenta con varias características añadidas que lo convierten en una alternativa muy interesante para aquellos que no quieran instalar las diferentes aplicaciones.

Todas las claves

Tivify está disponible tanto para dispositivos Android como iOS, permitiendo además el acceso vía web si prefieres no instalar la aplicación. Como es lógico, se han limitado ciertas características respecto a sus dos versiones de pago -una ya disponible por 4,99 euros al mes, mientras que la otra, con un coste mensual de 9,99 euros, llegará más adelante-, pero mantiene el acceso a más de 80 canales sin alterar la calidad del streaming o incluir publicidad como contrapartida a no tener coste alguno.

Aquí podréis ver un listado completo de los canales a los que da acceso la plataforma. Básicamente da acceso de forma gratuita a todos los canales disponibles vía TDT, desde las cadenas generalistas hasta otros con un enfoque más especializado, pero se excluyen todos los canales premium.

Además, la versión gratuita de Tivify permite vincular la cuenta en hasta tres dispositivos diferentes, aunque luego no permite visionado simultáneo, solamente podrás utilizarla en un dispositivo cada vez. También restringe las horas de grabaciones permitidas -un máximo de 60 horas de contenido-, la disponibilidad de las mismas -30 días- y los canales que se pueden grabar.

Otro cambio respecto a las versiones de pago es que solamente permite acceso ilimitado a lo visto durante los siete días anteriores en los canales de RTVE y las autonómicas. Lo que sí permanece es la posibilidad de reiniciar un programa si lo has pillado ya comenzado y también de pausarlo. Una característica muy útil para moderar lo que se emite en televisión según tus necesidades. Me viene a la mente por ejemplo la posibilidad de que cambios constantes en el día y hora de emisión como los sufridos por 'Love is in the Air' pasan a ser un problema menor para sus seguidores. Si lo pillas empezado, vuelves hacia atrás y solucionado.

Muy sencillo de usar

Tampoco conviene olvidar que tu suscripción sin coste incluye 30 días gratuitos de la versión Plus, lo que te permite comprobar por ti mismo si te compensa quedarte con la opción gratuita o pagar 4,99 euros por esos servicios adicionales. Y tranquilos que no existe la opción de que lo renueves de forma accidental, porque el registro en la versión Free no requiere que introduzcas ningún método de pago.

El proceso de registro es muy sencillo, solamente tendrás que dar tu nombre, dirección de correo y código postal -aclaran que te lo piden para darte acceso a los canales de tu zona-. Ya está, no necesitas más que eso para acceder a ella vía web. Y si quieres usarla en tu móvil o tablet, la tienes disponible tanto en Google Play como en la App Store, siendo compatible con Chromecast y Fire Tv. Además, puedes acceder a ella con la aplicación para Smart Tv de Samsung y Android TV, estando también prevista su llegada para televisores LG.

