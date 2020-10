'Tenet' supera los 300 millones de dólares de recaudación mundial: la película de Christopher Nolan ya es la tercera más taquillera de 2020

'Tenet' ha superado este pasado fin de semana la barrera de los 300 millones de dólares de recaudación mundial, convirtiéndose de paso en la tercera película más taquillera de 2020. Ese honor pertenecía hasta ahora a 'Sonic: La película' con 306 millones de dólares, pero la cinta dirigida por Christopher Nolan ha llegado a los 307 millones.

Por delante de 'Tenet están 'Bad Boys for Life' con 424 millones de dólares y la producción china 'The Eight Hundred' que ya acumula 441 millones. Parece difícil que la cinta protagonizada por John David Washington y Robert Pattinson pueda llegar a esas cifras, pero tampoco es imposible si tenemos en cuenta las circunstancias actuales.

Por ponerlo en cifras, 'Tenet' ha sumado 16,9 millones de dólares adicionales este sin semana, de los cuales 2,7 millones pertenecen al mercado de Estados Unidos y 14,2 millones en el resto del mundo. Teniendo en cuenta que en su país de origen hay todavía algunos mercados importantes sin abrir, es de esperar que eso acabe dando un empujón a la película. La gran duda está en saber cuándo sucederá eso.

De hecho, los 2,7 millones en Estados Unidos han permitido a 'Tenet' liderar la taquilla una vez más en ese país. En segundo lugar encontramos el reestreno de 'El retorno de las brujas' con 1,9 millones y en el tercero a 'Los nuevos mutantes' con poco más de un millón. Hay que bajar hasta la séptima posición para encontrar al mejor estreno real de este fin de semana, "honor" que ha ido a manos de 'Possessor' con unos escasos 227.500 dólares.

Gerard Butler vuelve a liderar en España

Top 10 Weekend Provisional

1-Greenland: El ultimo refugio

2-Pinocho

3-Eso que tu me das

4-Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra

5-Rifkin's Festival

6-Tenet

7-Explota explota

8-FallingCARAMEL

9-La habitacion

Por su parte, la taquilla española vuelve a estar encabezada por 'Greenland: El último refugio', ya que la cinta de catástrofes protagonizada por Gerard Butler suma 420.00 euros adicionales este fin de semana. En segundo lugar tenemos a 'Pinocho' con 296.000, misma cifra lograda por 'Eso que tú me das', el documental sobre Pau Donés.

Menos positivos son los datos de los otros estrenos del 2 de octubre, ya que 'Rifkin's Festival' apenas supera los 200.000 euros, mientras que 'Explota Explota' se queda con 177.000, 'Falling' se conforma con 85.000 y 'La habitación' con 76.000.