Así es 'The Eight Hundred', el primer bombazo taquillero tras el inicio de la pandemia que le ha comido la tostada a 'Tenet'

Los cines de todo el mundo van volviendo con mucha calma a la normalidad tras haber echado el cierre por la pandemia global de coronavirus. 'Tenet', la nueva película de Christopher Nolan, parecía llamada a convertirse en el primer gran éxito mundial desde la apertura de las salas, pero ese honor ha sido finalmente a manos de 'The Eight Hundred', una película bélica china que en apenas unos días ha ingresado ya más de 200 millones de dólares en taquilla.

Descrita por algunos de los que la han visto como una especie de respuesta china a 'Dunkerque' o 'Salvar al soldado Ryan', 'The Eight Hundred' nos transporta a 1937 para conocer la historia de un grupo de soldados -los 800 del título- que lucharon contra las tropas japonesas en la batalla de Shanghai. Completamente rodeados, tuvieron que hacer frente a un asedio total en el almacén en el que estaban refugiados.

Su largo camino hasta llegar a los cines

'The Eight Hundred' es también una película rodeada de polémica, ya que debería haberse estrenado en verano de 2019. Tenía todos los permisos pertinentes e incluso iba a ser la cinta de apertura en el Festival de Shanghai, pero todo se canceló apenas 24 horas de su primera exhibición pública. Poco después se aplazó sin fecha su llegada a los cines.

El motivo de que eso sucediera fue que varios importantes miembros del Gobierno tuvieron la ocasión de verlo e hicieron presión en su contra. Se consideró que era un momento inapropiado para su lanzamiento -recordemos que el año pasado se celebró el 70 aniversario de la República Popular de China- y no se supo más de ella hasta principios de este mismo mes de agosto.

Finalmente, 'The Eight Hundred' llegó a los cines chinos el pasado 21 de agosto y ya ha superado los 200 millones de recaudación, suficiente para ser ya una de las cinco películas más taquilleras de 2020. Vale, tiene truco por ser un año un tanto especial, pero es que apenas lleva una semana en cartelera.

Ni siquiera algunas duras críticas acusándola de sensacionalismo han impedido que el público acusa en masa a sus cines más cercano. Su próximo gran reto nos devuelve de nuevo a 'Tenet', ya que la cinta de Nolan se estrena en China el 4 de septiembre...

Detrás de 'The Eight Hundred' tenemos al cineasta Guan Hu, también autor de títulos como 'Cow' o 'Mr. Six'. Para la ocasión ha contado con un generoso presupuesto de 80 millones de dólares y un reparto encabezado por Yi Zhang, Chen Yao, Haoming Yu, Augusta Xu-Holland.