'The French Dispatch': lo nuevo de Wes Anderson tiene fecha de estreno, sinopsis y reparto confirmado

Al fin tenemos información oficial sobre el nuevo y esperado proyecto de Wes Anderson. No será un musical, no va a durar cuatro horas como se rumoreó hace un par de semanas (si bien la duración definitiva no ha sido comunicada aún) y el título final es algo más largo del que conocíamos: 'The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun'.

Searchlight Pictures ha publicado un primer teaser póster que desvela el título, la fecha del estreno (24 de julio de 2020), una breve sinopsis y los nombres principales del film, escrito y dirigido por Anderson.

Reparto de lujo para lo nuevo de Anderson

El espectacular reparto incluye a dos de los actores fetiche del director, Bill Murray y Owen Wilson, a quienes acompañan Adrien Brody, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric y Stephen Park.

Nombres como los de Saoirse Ronan, Natalie Portman, Brad Pitt o Christoph Waltz ya no aparecen acreditados aunque no es descartable que tengan cameos o apariciones muy breves. Al parecer, el presupuesto ha sido de 25 millones de dólares.

Como ya adelantamos, 'The French Dispatch' es "una carta de amor a los periodistas" y consiste en una colección de historias extraídas del último número de un magazín americano publicado en una ficticia ciudad francesa del siglo XX. Roman Coppola, Jason Schwartzman, Hugo Guinness y el propio Wes Anderson son los autores de la historia que el cineasta ha adaptado a guion.

Recordemos que Anderson regresa al cine de acción real seis años después de 'El Gran Hotel Budapest'. En 2018 estrenó su segundo largometaje de animación, 'Isla de perros'.