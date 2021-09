El tráiler de 'Spider-Man: Sin camino a casa' para IMAX confirma que Charlie Cox no aparece como Matt Murdock

El ansiado tráiler de 'Spider-Man: Sin camino a casa' rompió récords, dejando claro que es la película más esperada de lo que queda de 2021. En el mismo hubo muchos detalles que provocaron especulaciones por parte del público, pero probablemente el más llamativo era la posibilidad de que Charlie Cox retomase su rol de Matt Murdock en una breve escena en la que no veíamos el rostro del personaje. Esa teoría ha quedado desmontada por la versión IMAX del adelanto.

En cierto momento del tráiler veíamos cómo Peter Parker estaba junto a un personaje que perfectamente podría ser su abogado, el cual luce un look que recuerda al que solía utilizar Cox en las series de Netflix. Eso fue suficiente para que esta hipótesis llegase a hacer al actor trending topic en Twitter. El propio actor lo desmintió, pero claro, la gente se agarraba a la posibilidad de que simplemente estuviera jugando al despiste, pero no, estaba diciendo la verdad.

Y es que la versión IMAX del tráiler de 'Spider-Man: Sin camino a casa' permite ver el rostro del actor interpretando a dicho personaje y ha quedado bastante claro que no se trata de Cox. Eso no quiere decir que ya podemos ir descartando una posible reaparición suya, pero sí que no será ese personaje en concreto.

Saw #Shangchi in imax and they played the #SpiderManNoWayHome trailer before and because of the increased aspect ratio I was able to see the face behind the arms and can confirm it is NOT Charlie Cox #Daredevil pic.twitter.com/5l9r8aOQQ0