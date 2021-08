'Spider-Man: Sin camino a casa': todas las claves, guiños y referencias del ansiado tráiler de la película del trepamuros

La llegada del ansiado tráiler de 'Spider-Man: Sin camino a casa' ha puesto patas arriba Internet. Eran ya meses con los fans desesperados por el lanzamiento de un adelanto que llegó a filtrarse antes de aparecer online de forma oficial.

El avance nos da varias pistas sobre por dónde irán los tiros en la tercera aventura en solitario de Tom Holland como el trepamuros. A continuación vamos a repasar todas las claves del mismo, como también los guiños y referencias que quizá no hayáis detectado en un primer momento.

El tráiler arranca con lo que parece un pequeño momento de calma para Peter y MJ (Zendaya) en el que queda claro que el primero necesitaba mucho algo así. A fin de cuentas, la prensa no deja de inventar cosas sobre él como que puede hipnotizar a las mujeres. Y parece que no es el único afectado, porque en la portada del periódico que lee MJ puede leerse "Spider Minions" y lo más seguro es que en ella también aparezcan la propia MJ y Ned.

A modo de apunte quizá sin relevancia real en la trama, merece la pena destacar que MJ está leyendo el New York Post, mismo periódico que Sam Raimi utilizó para moldear el Daily Bugle en las tres películas que dirigió sobre este mismo superhéroe.

Al principio del mismo también podemos ver el pequeño homenaje que se hace a Steve Ditko, cocreador del trepamuros, a través de una pintada en la azotea en la que se encuentran Peter y MJ.

Todo apunta a que esta escena con Spider-Man transportando a MJ es una pesadilla de nuestro protagonista. A fin de cuentas, las calles parecen vacías y que J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) aparezca diciendo eso en todas las pantallas sería algo demasiado casual...

Parece que la policía está interrogando a Peter por la muerte de Mysterio (Jake Gyllenhaal), pues todo el mundo cree que fue el responsable de su muerte, pero ojo al logo que aparece en pantalla. DODC es el Departamento de Control de Daños que ya apareció en 'Spider-Man: Homecoming'. Ellos son los responsables de lidiar con todo el caos y destrucción que queda atrás después de una épica batalla entre superhéroes y supervillanos.

Típico plano que puede no significar nada -simplemente alguien mostrando pruebas en su contra- o que Marvel utilizará después para decirnos que sí, en el primer tráiler ya estaba Charlie Cox volviendo a dar vida a Daredevil. Bueno, A Matt Murdock ejerciendo como abogado de Peter. Sinceramente, creo que será lo primero y no lo segundo.

Pronto queda claro que la respuesta a la duda de MJ sobre si se siente aliviado de que todo haya salido a la luz es que no. La presión popular en su contra es total. Y en ese cartel de "Devil in disguise" habrá quien vea un guiño a Mephisto, un personaje clave en 'Un día más', una polémica saga protagonizada por el trepamuros que a priori guarda ciertos puntos en común con la historia de 'Spider-Man: Sin camino a casa'.

Nunca es buena señal ver a un interés romántico del trepamuros cerca de un puente. No es el mismo en el que moría Gwen, pero mejor que MJ esté lo más lejos posible de cualquiera...

Seguimos con Peter pasándolo regular por toda la atención pública que ha generado que su identidad secreta salga a la luz. Además, ¿la confirmación de que Betty Brant ya se ha gradudado y ejerce como periodista?

Peter también incide en que lo sucedido está afectando a sus seres queridos, pero habrá que esperar para saber hasta qué punto.

Ha llegado la hora de buscar ayuda y ya sabíamos que el Doctor Strange interpretado por Benedict Cumberbatch iba a ocupar la posición de mentor de Peter ante la ausencia de Iron Man (Robert Downey Jr.).

Demos la bienvenida al traje negro y dorado de Spider-Man en su primera aparición. A saber por qué lo lleva -¿para intentar que parezca que no es el trepamuros?-, pero además la escena parece tener lugar en el mismo lugar destinado a la caridad en el que trabaja su tía May (Marisa Tomei).

La solución parece ser un hechizo que borre la memoria a todos los habitantes del planeta. Queda claro que algo de precio tiene cuando Wong (Benedict Wong) hace acto de presencia solamente para pedirle a Strange que no lo haga.

Doctor Strange pasa de las advertencias para hacerle el favor, pero Peter empieza a tener dudas cuando descubre que va a hacer que todo el mundo lo olvide. Eso provoca que el hechizo no salga a la perfección, y claro, eso tendrá consecuencias.

Y una bien grande: bienvenidos al multiverso de Marvel. Aunque todo lo referente a los edificios hace pensar más en 'Origen', la verdad...

Aquí sí parece bastante probable que ese energía destructiva provenga de Electro, el supervillano interpretado por Jamie Foxx en la injustamente menospreciada 'The Amazing Spider-Man 2'. También se comenta la posibilidad de que esté dando pistas sobre un posible regreso del Hombre de Arena, quien en 'Spider-Man 3' tuvo el rostro de Thomas Haden Church.

No queda nada claro que hacen el Doctor Strange y Spider-Man en esta escena, pero seguro que no soy el único que se acordó de la famosa escena del tren en 'Spider-Man 2', sensación que se refuerza con lo que sucede al final del adelanto...

¿Recordáis que hace unos párrafos mencioné a Mephisto? Pues más de un fan cree que el Doctor Strange es en realidad Mephisto disfrazado. No sería la primera vez que Marvel nos da gato por liebre -recordemos lo sucedido con Nick Fury (Samuel L. Jackson) y Maria Hill (Cobie Smulders) en 'Spider-Man: Lejos de casa'-, así que tampoco descartemos del todo esa posibilidad. Además, más adelante en el tráiler puede llegar a sonar amenazante en ese instante con la imagen en negro en la que aconseja a Peter tener cuidado con lo que desea...

Parece que Happy Hogan (Jon Favreau) necesita urgentemente la ayuda de Peter

Con la probable aparición del Duende Verde de Willem Dafoe son bastante más claros sin llegar a enseñar al actor, pero escuchamos su risa y vemos una bomba que solamente puede pertenecer a él. Y en otro punto. Ponte a salvo, MJ.

Por desgracia, Stan Lee ya no puede hacer más cameos en el MCU, pero todo apunta a que aquí hay un guiño hacia él incluyendo su fecha de nacimiento (28 de diciembre) como el número de ese taxi.

I played around with the footage. Its the lizard pic.twitter.com/bMdyDsOmoV