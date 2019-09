Emmy 2019: Patricia Arquette gana el premio Mejor actriz de reparto de serie limitada o tv movie por 'The Act'

Tras dar el premio de Mejor reality de competición para RuPaul Drag Race hubo atasco de grandísimas actrices para los papeles secundarios en miniseries. Los Emmy 2019 dieron el premio para mejor actriz de reparto finalmente para Patricia Arquette por su terrorífica madre en 'The Act' de Hulu, el primero de los dos premios a los que aspiraba.

Tras una pequeña promoción de Tim Allen, Seth Meyers presentó a una de las grandes nominadas, 'Juego de Tronos', dando lugar a la aparición del reparto principal casi al completo vitoreado que presentaron a las nominadas. Arquette dio un discurso reivindicativo recordando a su hermana Alexis.

La lucha entre las dos Patricias, las dos grandes madres que infligen enfermedad vía munchausen a sus hijas fue para Patricia Arquette por el brutal caso real de 'The Act' frente a la Patricia Clarkson de 'Heridas abiertas'(Sharp Objects, 2018) que llegaba un poco por los pelos para enfrentarse con Marsha Stephanie Blake y Vera Farmiga por 'Así nos ven' (When They See us), la gran Emily Watson ('Chernobyl') y Margaret Qualley ('Fosse/Verdon').

Sigue en directo la gala en nuestra cobertura de los Emmy 2019