Emmy 2020: 'Schitt's Creek' es la mejor serie de comedia

'Schitt's Creek' ha hecho buenos los pronósticos y se ha hecho con el Emmy a la mejor serie de comedia de 2020. Nada mal si tenemos en cuenta que había pasado bastante desapercibida hasta el año pasado, donde consiguió varias nominaciones sin premio, pero en su temporada de despedida se ha ido por todo lo alto arrasando con todos los premios principales en esta categoría.

Con la friolera de 15 nominaciones, prácticamente el doble que la siguiente con un mayor de menciones en la categoría de comedia, 'Schitt's Creek' inició su andadura en 2015 en Canadá sin armar demasiado ruido, pero esta serie creada por Dan y Eugene Levy ha ido consiguiendo una legión de fans a medida que iban avanzando sus seis temporadas.

También estaban nominadas pero finalmente se fueron de vacío 'Larry David', 'Dead To Me', 'The Good Place', 'Insecure', 'El método Kominsky', 'La maravillosa Sra. Maisel', 'Schitt's Creek' y 'Lo que hacemos en las sombras'. Ninguna de ellas había ganado este galardón previamente, así que aquellas que no haya finalizado ya tendrán que esperar a otro año.