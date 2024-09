Los Emmy invitaron a John Oliver a irse del escenario mientras rendía tributo a su perra fallecida, y su respuesta fue la más natural del mundo

Pocas dudas quedaban en 2024 de que John Oliver es uno de los grandes nombres de la televisión contemporánea, y su victoria la pasada noche en los Premios Emmy, donde volvió a alzarse con el premio al mejor programa de variedades con guión pintándole la cara a 'Saturday Night Live', no ha hecho más que confirmarlo. No obstante, no fue el premio en sí lo que le hizo brillar durante la gala, sino su discurso de aceptación.

Oliver, que con este ya suma 21 Emmys en toda su carrera si incluimos los que alzó como guionista en 'The Daily Show with John Stewart', aprovechó la situación para rendir tributo a su perra, recientemente fallecida.

Pero la organización de la ceremonia no entiende de emotividad o empatía. Su único dios es el cronómetro y, claro, como el galardonado ya había superado el tiempo prudencial para enunciar sus agradecimientos, decidieron invitarle a abandonar el escenario con la música de marras; algo a lo que Oliver no tardó en reaccionar.

John Oliver being played off with music as he starts to talk about his dog who he just had to put down...



"F*ck you! I feel like Sarah McLachlan right now."#Emmys pic.twitter.com/CpG6vEM9L0