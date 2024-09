Emmy 2024 - El triunvirato 'The Bear', 'Mi reno de peluche' y 'Shogun' se rompe a última hora en una gala sobria, repartida y con agradables sorpresas

En un año atípico, provocado por una temporada televisiva atípica, 2024 ha sido testigo de dos ceremonias de los Emmy. Como si de un parto se tratase, nueve meses después de celebrar los de 2023, la Academia de Televisión se vuelve a poner de gala para empezar la 76ª edición de los Emmy.

Sin demasiadas ceremonias, un padre y un hijo entran en el escenario de forma sobria, recordando que no son cómicos ni monologuistas. Tan solo los responsables y protagonistas de uno de los mayores bombazos de la comedia de estos últimos años, al menos en cuanto a Emmys se refieren: Eugene y Dan Levy ('Schitt's Creek'). Efectivos, pero sin demasiada mordida, fueron repasando jocosamente nominados, actores y series en su monólogo inicial.

La verdad es que el bloque inaugural de la noche era el ver a gente de colegueo. A unos Levy de risas (y que ya anticipaban cierto homenaje a los padres de la tele) le sucedió el trío protagonista de 'Solo asesinatos en el edificio' (Only Murders in The Building), Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez transmitiendo su química particular y comentando sus respectivas nominaciones entre bromas.

Homenajes y premios sin mucha sorpresa

Y comienzan los premios y... bueno, digamos que pocas dudas había. Si mi gran queja con los premios de los Emmy 2023 fue que los premios iban a caer a los mismos siempre, la noche ya nos iba avisando que íbamos a tener el mismo caso. 'The Bear' inauguraba palmarés en comedia con los actores de reparto: Ebon Moss-Bachrach, que estaba bastante cantado, y Liza Colón-Zayas, que se convierte en la primera latina en ganar dicha categoría.

Una pequeña sorpresa esta última pero que no evitó que 'The Bear' no obtuviese pleno en el terreno de los actores. Casi como premio de consolación, Jean Smart era nombrada (muy meritoriamente, eso sí) mejor actriz principal en comedia por 'Hacks'. No pudo ser para Ayo Edebiri, que presenciaba cómo Jeremy Allen White sí que se llevaba el premio a mejor actor.

En series limitadas inauguró Jessica Gunning como mejor actriz secundaria por 'Mi reno de peluche'. Curioso, además, que a la hora de dar el premio los presentadores (Kathy Bates, Antony Starr y Giancarlo Esposito) hiciesen un homenaje a los villanos. Coincidencias aparte, la noche estuvo plagada de mini homenajes: padres, madres, médicos, abogados, 'Saturday Night Live', etc.

Sin más, una noche tranquila, que no aburrida y que si bien parecían seguir el guion más o menos establecido esto no evitó alguna que otra sorpresa. Quizás la menos esperada fuese ver de repente a Lamorne Morris subirse al escenario para recibir el emmy a mejor actor secundario de miniserie por su papel en 'Fargo'.

También en categorías creativas como dirección y guion sería donde iban a brillar algunas de las series que pocas opciones tenían en las categorías principales. Ahí tendríamos a Will Smith ganando mejor guion por 'Slow Horses' o Steven Zaillian como mejor director de miniserie por 'Ripley'.

La ronda de homenajes infalibles

El momento, digamos, institucional fue todo un homenaje a los actores y actrices latinos. En el escenario, John Leguizamo recordaba los distintos estereotipos impuestos a los personajes hispanos y cómo fue una de las grandes batallas que ha librado durante tiempo y cómo es todo un orgullo tener a tantos latinos y otras personas "no blancas" entre los nominados.

Unas palabras, previas al discurso del presidente de la Academia de la Televisión (Cris Abrego) que vinieron a redondear lo que ya comentó Colón-Zayas en su discurso al recoger la estatuilla o al gran momento de Gael García Bernal y Diego Luna presentando en español la categoría de mejor dirección en serie limitada. Las reivindicaciones continuaron con el Governor Awards para Greg Berlanti, quien defendió la necesidad de contar historias que visibilicen el colectivo LGTBQ+.

Por otro lado, el fragmento In Memoriam contaría con la música de Jelly Roll. El cantante de country cantaría I'm not Okay mientras veríamos los rostros de aquellos fallecidos en el último año, destacando, por supuesto, Shannen Doherty, Carl Weathers, Donald Sutherland, James Earl Jones y Bob Newhart, entre otros. Es con este último con el que más se detuvieron, con Jimmy Kimmel rindiéndole tributo.

Se hizo algo esperar pero tras perder el premio a guion y a actor secundario, había algo de dudas por si lo pasado la semana pasada con 'Shogun', que se convirtió en la serie con más Emmys en un solo año, era un espejismo y tuvo que venir mejor dirección para avisar que "hay partido", algo que confirmaban sendos premios para Hiroyuki Sanada y Anna Sawai como mejor actor y actriz principal.

Cuando parecía que el triunvirato estaba ya más que confirmado, en pleno giro de guion, el último premio daría la sorpresa mayor. Después de que 'Mi reno de peluche' y 'Shogun' se confirmaran como mejor serie limitada y dramática respectivamente, cuando todo el mundo esperaba que 'The Bear' fuese el último título en cantarse... de ponto llega la maravillosa 'Hacks' y le arrebata el premio a mejor comedia. Ha ganado lo desternillante casi sin que nos diesen pistas durante la noche. El mejor final para una gala sobria y sin sobresaltos.

