'Succession' y 'The Bear' son las ganadoras de la noche en unos divertidos Emmy 2023, sin sorpresas pero decididos a homenajear la historia de la televisión

Y se acabaron la 75ª edición de los premios Emmy. Una gala atípica simplemente por el hecho de celebrarse en enero (desde prácticamente las primeras ediciones no se celebra a comienzos del año) ya que tradicionalmente se celebran en septiembre (semana más, semana menos) como arranque de la temporada televisiva.

Eso sí, eso es anecdótico en cuanto las luces iluminan el escenario y el presentador, Anthony Anderson, entra en un plató como de comedia clásica. Nada más arrancar, queda clara la idea para esta edición (de tan marcado aniversario): toca homenajear a las series que le marcaron, con piano y un coro de Compton.

De una manera que, para un servidor fue demasiado breve, se dedicaban tonadillas a 'Good Times', 'The Facts of Life' y 'Corrupción en Miami' (con intervención de Travis Barker en la batería). Si bien se hizo algo corto (me hubiera gustado un popurrí bastante más largo), el tiempo apremia y había que empezar a dar premios... así que un par de minutos para medio rematar el monólogo y "pa'lante".

Una obertura breve... y al turrón

Pero el que arrancase el ritmo de las entregas no significa que terminasen los homenajes. La primera en subir al escenario, con una gran ovación de pie, fue Christina Applegate, que entró con muleta para seguir hablando de la televisión de antaño y, tras entregar el primer Emmy de la noche (a Ayo Edebiri), presenta a toda una leyenda: Carol Burnett.

No son los únicos homenajes que hemos visto en las tres horas de ceremonia con pequeñas reuniones (y decorados ) como 'Los Soprano' (que cumple 25 años), 'Cheers', 'Dinastía', 'Anatomía de Grey', etc. y otras que quizás son menos conocidos o menos de referencia como 'Martin' (sí, la de Martin Lawrence).

Como suele ocurrir con los Emmys, el tener la friolera de 27 premios hace que cuando menos te lo esperas, la primera hora se haya pasado volando. Y en esa primera hora ya quedaba claro que los favoritos iban a arrasar: 'The Bear' hacía pleno en todas las categorías en las que participaba (a falta de la principal) con Quinta Brunson volviendo a hacer historia, esta vez como mejor actriz principal por 'Colegio Abbott'.

Aligerando la gala

En este sentido, es bastante acertado el hecho de poner en mano de cómicos y protagonistas de sitcoms la entrega de la mayoría de los premios, haciendo bastante más divertida que de costumbre esta labor a menudo tan mecánica. Esto hace que prestemos atención a tramos que, lo mismo, se hacen normalmente menos interesantes (la sección de Variedades).

Por cierto, dentro de estos puntos de presentación de premios, destacar (por supuesto) a Tina Fey y Amy Poehler, que se pusieron en su papel de presentadoras del Weekend Update de 'Saturday Night Live' para hacer una breve pero desopilante descripción de los nominados a mejor espectáculo en directo, que se lo llevó el concierto de despedida de Elton John.

La verdad este enfoque también ayuda a llevar mejor el ya acostumbrado estado de previsibilidad de los premios, que salvo categorías sueltas (y con las que tampoco ha habido sorpresas) ya marcaban claramente que íbamos a tener triunvirato entre 'Bronca', 'The Bear' y 'Succession', repitiendo los Globos de oro de la semana pasada, por lo que el deja vu es mayor.

Esto no quiere decir que las cosas no se pongan cuesta arriba en la última hora de la gala, ya que es el momento en el que pegan un pisotón al pedal de freno para homenajes y reconocimientos varios. Con un curioso combo entre un minitributo a Norman Lear y 'All in the Family' para introducir el In memoriam de este año. Tributo que terminaba con una cover de I'll be there for you con Matthew Perry como último rostro de las honras.

Y ya tras esto afrontábamos los últimos momentos de la gala, donde la emoción ya se ha disipado y ni siquiera un bailecito del reparto de 'Ally McBeal' era suficiente para seguir prestando atención. La suerte ya estaba echada y con seis galardones cada uno, tanto 'The Bear' como 'Succession' empataban como las series más premiadas de la noche.

En Espinof: