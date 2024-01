La quiniela de los Emmy 2023: quiénes ganarán (y quién quiero que gane) los premios más importantes de la televisión

La cuenta atrás se acerca a su final y el próximo lunes 15 (madrugada del martes 16 en España) se celebrará la gran noche de la televisión: la 75ª edición de los Premios Emmy, los galardones organizados por la Academia de televisión estadounidense.

Una gala que fue pospuesta varios meses debido a la huelga de actores (y guionistas) y que, aunque se celebren en 2024, son los de 2023 y, por tanto, pasan cosas debido al calendario que llevan. Pero anécdotas y curiosidades aparte, vamos a intentar discernir qué series y actores serán los que se alcen con las estatuillas en las categorías principales.

Adelante con la quiniela:

Comedia: 'The Bear' se merienda al Richmond

Aunque sí que a veces es una lotería, el factor "temporada final" suele ser bastante influyente en estos premios y aquí creo que vamos a tener un combate interesante entre 'The Bear' (ojo, la primera temporada, no la segunda) y 'Ted Lasso' (esta vez sí que la tercera). Cocina versus vestuarios deportivos.

Sinceramente, la única que en términos de calidad y redondez puede hacerle sombra a la serie culinaria es 'Barry', sin embargo, tengo la sensación de que ha pasado algo desapercibida en cuanto a "campaña" de premios se refiere. Ahí tendremos que ver cuánto peso tiene la marca HBO entre los académicos más veteranos.

En cuanto al apartado interpretativo, seguramente vuelvan a subir a recoger un premio tanto Ayo Edebiri como Jeremy Allen White, quienes ganaron sendos Globos de oro la semana pasada. La primera, eso sí, compite este año como actriz de reparto y no principal. Eso sí, tiene ahí acechando a grandes pesos pesados (Hannah Waddingham, mismamente).

Eso le da más opciones a Rachel Brosnahan por la temporada final de 'La maravillosa Sra. Maisel', esto implicaría que Quinta Brunson ('Colegio Abbott') se quedara nuevamente sin galardón y, por supuesto, mi querida Natasha Lyonne ('Poker Face'), que ya se fue de vacío la semana pasada.

Volviendo a los chicos, el único que podría llegar a hacer sombra a White (que también tiene el factor de "chico de moda") sería Jason Sudeikis, casi nuevamente por factor última temporada... sin embargo, creo que la mejor baza de 'Ted Lasso' para llevarse uno de estos galardones radica en Brett Goldstein como actor de reparto, eso si James Marsden no da la sorpresa por 'Jury Duty'.

En resumen, estos son mis elegidos:

Mejor actriz de reparto en serie de comedia: Ayo Edebiri

en serie de comedia: Ayo Edebiri Mejor actor de reparto en serie de comedia: Brett Goldstein (ojalá James Marsden)

en serie de comedia: Brett Goldstein (ojalá James Marsden) Mejor actriz principal en serie de comedia: Rachel Brosnahan

en serie de comedia: Rachel Brosnahan Mejor actor principal en serie de comedia: Jeremy Allen White ('The Bear')

en serie de comedia: Jeremy Allen White ('The Bear') Mejor serie de comedia: 'The Bear' (ojalá 'Barry')

Serie limitada: habrá 'Bronca' incontestable

Sinceramente, al igual que pasó con los Globos de Oro 2024, no hay rival para 'Bronca'. Quizás el factor popularidad haga que 'Todos quieren a Daisy Jones' o 'DAHMER. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer' tenga alguna posibilidad (mínima, eso sí) de llevarse el premio gordo, pero creo que aquí las cosas están muy claras (salvo que se les vaya la olla definitivamente y se lo den a 'Obi Wan Kenobi').

La miniserie de Netflix seguramente se lleve sendos premios a mejores actores principales para Ali Wong y Steven Yeun. Si bien la primera es clara ganadora (Jessica Chastain anda por ahí amenazante), el verdadero combate está en la categoría masculina, con Evan Peters como serio contendiente. Ahí está también rondando Daniel Radcliffe por 'Weird'.

En cuanto a secundarios, aquí ya es donde 'Bronca' tiene menos posibilidades. Es cierto que están Young Mazino y Maria Bello nominados, pero creo que poco tienen que hacer frente al resto. Entre las actrices, el premio está entre Niecy Nash ('Dahmer') y, mi favorita, Claire Danes ('Fleishman está en apuros') y es más que probable que Paul Walter Hauser se lleve el Emmy por 'Encerrado con el diablo'.

En definitiva, esta es mi quiniela:

Mejor actriz de reparto en serie limitada: Niecy Nash (ojalá Claire Danes)

en serie limitada: Niecy Nash (ojalá Claire Danes) Mejor actor de reparto en serie limitada: Paul Walter Hauser

en serie limitada: Paul Walter Hauser Mejor actriz principal en serie limitada: Ali Wong

en serie limitada: Ali Wong Mejor actor principal en serie limitada: Steven Yeun (ojalá Evan Peters)

en serie limitada: Steven Yeun (ojalá Evan Peters) Mejor serie limitada: 'Bronca'

Serie dramática: no hay sucesión para 'Succession'

Es altamente probable que el guion de la noche sea tal cual el de los Globos de Oro. Esto implica que 'Succession' arrasará. Sí, está 'The Last of Us' que se ha llevado nosecuantos premios técnicos ya, pero salvo gran sorpresa creo que la saga de los Roy tendrán una gran fiesta de despedida.

Tanto en la categoría reina como en las interpretativas. Tanto Sarah Snook como Kieran Culkin y Matthew Macfayden tienen todas las papeletas para volver a subir al escenario como mejor actriz principal, mejor actor principal y mejor actor de reparto.

Sería bonito, eso sí, que hubiese un poco de intercambio y que en esta ocasión subiesen Bella Ramsay y Pedro Pascal en lugar de los hermanos Roy o que, incluso, nos llevásemos sendas sorpresas de la noche con Keri Russell ('La diplomática') o Bob Odenkirk por 'Better Call Saul'... pero no tiene mucha pinta.

Donde tiene poco que hacer el drama de Jesse Armstrong es en la que coincidentemente es la categoría más impredecible (bueno, ligeramente) de la noche... y aun así parece bastante cantado que será Jennifer Coolidge la que reciba su segundo Emmy como actriz de reparto por 'The White Lotus' que, recordemos, saltó este año a la categoría de drama.

Si bien esta parte de favorita y anda rondando Elizabeth Debicki ('The Crown'), el premiar a Rhea Seehorn sería un buen modo por parte de la Academia de Televisión de reconocer por una vez a 'Better Call Saul', que acumula en su historia 53 nominaciones... y de momento ningún Emmy.

Mejor actriz de reparto en serie dramática: Jennifer Coolidge

en serie dramática: Jennifer Coolidge Mejor actor de reparto en serie dramática: Matthew Macfayden

en serie dramática: Matthew Macfayden Mejor actriz principal en serie dramática: Sarah Snook (ojalá Bella Ramsay)

en serie dramática: Sarah Snook (ojalá Bella Ramsay) Mejor actor principal en serie dramática: Kieron Culkin (ojalá Pedro Pascal)

en serie dramática: Kieron Culkin (ojalá Pedro Pascal) Mejor serie dramática: 'Succession'

