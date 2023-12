El creador de 'Fargo' explica por qué 'Pesadilla antes de navidad' es la gran influencia para la temporada 5: "tuvimos que recibir la bendición de Tim Burton para hacerlo"

Puede que la temporada 5 de 'Fargo' transcurra en 2019, pero los espectadores nos hemos dado cuenta de que hay alguna que otra referencia a todo un clásico de la factoría de Tim Burton: 'Pesadilla antes de navidad', la película animada dirigida por Henry Sellick.

No solo al inicio de la temporada, con ese uso de "This is Halloween". También al final del —recientemente emitido en España— tercer episodio, hemos visto cómo Gator Tillman (personaje interpretado por Joe Keerey) y los secuaces de su padre se acercan a la casa de Dot (Juno Temple) llevando máscaras de personajes de la película, incluyendo la de Jack Skellington.

Un atuendo que, en palabras de Noah Hawley, creador y showrunner de la serie, no es ni casual ni trivial ya que es todo un homenaje a una de las películas favoritas de sus hijos:

«Me encanta esa película. Es una elección específica y escogí esa película porque es una de las favoritas en mi casa. Mis hijos crecerán y verán Fargo un día y les resultará significativo para ellos. Tuvimos que recibir la bendición de Tim Burton para hacerlo, lo que es genial.»

Gator Skellington Tillman

No solo eso sino que considera que hay cierto paralelismo entre el hijo del sheriff y Jack: «intenta ser alguien que no es, es decir, un tipo malo y siniestro cuando, en realidad, es un blando», asegura el guionista. Un ejemplo de querer estar a la altura de lo que exige su padre cuando en realidad no es nada de eso:

«Hay demasiada presión en Gator y siempre intenta estar a la altura de esas expectaciones mientras que, al mismo tiempo, en lo más profundo, con un padre diferente, hubiera sido un alma amable. Los pecados del padre. Y si el personaje de Joe es capaz de salir de la carga, y rechazar, lo tóxico de su herencia.»

Esta parte de la temporada 5 de 'Fargo' transcurre en esa época festiva previa y durante Halloween, lo que le permitía jugar mucho con ese concepto de hasta qué punto puedes "disimular" lo que estás haciendo realmente durante este festivo.

«Sabía que quería centrar la historia [de Dot] alrededor de Hallowwen por lo que le permite a ella en cuanto a defender su casa y los disfraces, que literalmente puede llevar chalecos antibalas y tener asesinos zombis. Y lo que ofrece a Roy cuando se da cuenta de que pueden ir a por ella llevando máscaras... y la gente no se cuestiona cosas en Halloween.»

La temporada 5 de 'Fargo' se emite en Movistar Plus+ cada miércoles.

En Espinof: