La quiniela de los Emmy 2024. Quiénes ganarán (y quien quiero que gane) los premios más importantes de la televisión

Este es el año atípico en el que tenemos dos ediciones de los premios más importantes de la televisión occidental: la 76ª edición de los Premios Emmy se celebran la próxima madrugada del domingo 15 al lunes 16 con lo más granado de las series y programas del prime time y el streaming.

Unos galardones que premian lo mejor de lo emitido entre junio de 2023 y mayo de 2024. Una temporada televisiva que ha venido con algunos grandes fenómenos que buscan ser validados con los premios de la Academia de la televisión estadounidense. Así, vamos a hacer una quiniela e intentar averiguar qué series y actores se llevarán la estatuilla dorada.

Categorías de comedia: 'The Bear' reivindica su dominio

Tras arrasar el pasado enero por su primera temporada en los Emmy 2023, parece bastante claro que 'The Bear' va a repetir palmarés con su, recordemos, segunda temporada (la tercera iría para los de 2025). De hecho sería la tercera temporada de 'Hacks' la única que veo con posibilidades reales de alzarse con la estatuilla reina.

Esto sería gracias a una temporada que entusiasmó a la crítica y el hecho de que el encantamiento con 'The Bear' parece haberse disipado durante este verano (aunque no debería influir ya que no se valora la última temporada). En las categorías interpretativas puede que ahí sí que veamos algo de pelea entre, sobre todo, la dramedia culinaria, 'Hacks' y 'Solo asesinatos en el edificio'.

Yéndonos al terreno interpretativo, ahí creo que Jean Smart le arrebatará el Emmy a Ayo Edebiri como mejor actriz principal de comedia. Eso si no se da la sorpresa y nos encontramos a alguna cómica "de la vieja escuela" como Kristen Wiig o Maya Rudolph subiendo al escenario. El siempre interesante combate entre las actrices secundarias parece también inclinarse hacia Hannah Einbinder... pero ojo, que Meryl Streep anda por ahí por su presencia en 'Solo asesinatos en el edificio'.

En la parte masculina ahí sí que es la mayor baza de 'The Bear'. Tanto Ebon Moss-Bachrach como Jeremy Allen White parecen los claros ganadores como mejor secundario y principal respectivamente. De hecho cuesta mucho ver a alguien arrebatarles la estatuilla... y eso que tenemos ahí a Martin Short y Larry David en principal. Sin más, estas son mis apuestas:

Mejor actriz de reparto : Hannah Einbinder

: Hannah Einbinder Mejor actor de reparto : Ebon Moss-Bachrach

: Ebon Moss-Bachrach Mejor actriz principal : Jean Smart

: Jean Smart Mejor actor principal : Jeremy Allen White

: Jeremy Allen White Mejor serie: 'The Bear'

Categorías de miniseries: 'Mi reno de peluche' no tiene rival

Netflix ha dado en el clavo con ese bombazo en forma de miniserie semiautobiográfica durísima titulada 'Mi reno de peluche' que parte, sin duda, como gran favorita en un curso televisivo en el que tampoco ha habido un gran nivel en este aspecto y en el que casi más interesante son las nuevas temporadas de antologías como 'Fargo' y 'True Detective' que las series limitadas al uso.

De hecho, si bien mi corazón va hacia la absolutamente excelente quinta temporada de la antología criminal rural de Noah Hawley, me da que será 'Mi reno de peluche' la que se lleve el gato al agua, repitiendo el triunfo de 'Bronca' el año pasado.

Al igual que con las comedias, la verdadera batalla está en los interpretativo con duelos como Jodie Foster vs. Brie Larson ('Cocina con química') o Richard Gadd vs. Andrew Scott, que conquistó a todos en 'Ripley' en las categorías principales. Y en secundarios el combate Jonathan Bailey por 'Compañeros de ruta' vs Robert Downey Jr. por 'El simpatizante' también puede ser digno de observar.

Mejor actriz de reparto : Jessica Gunning

: Jessica Gunning Mejor actor de reparto : Jonathan Bailey (ojalá Robert Downey Jr.)

: Jonathan Bailey (ojalá Robert Downey Jr.) Mejor actriz principal : Jodie Foster

: Jodie Foster Mejor actor principal : Richard Gadd (ojalá Andrew Scott)

: Richard Gadd (ojalá Andrew Scott) Mejor miniserie: 'Mi reno de peluche' (ojalá 'Fargo')

Categorías de drama: duelo entre 'Shogun' y 'The Crown'

Donde sí que parece que puede haber más competición es en las categorías de drama, con un enfrentamiento directo entre uno de los grandes fenómenos de este 2024, 'Shogun', y la temporada final de 'The Crown'. Un combate en el que el biopic regio parte en algo de desventaja a pesar de que es muchísimo mejor, sobre todo después de cómo han tratado al drama feudal en las categorías técnicas.

Eso sí, al contrario que con las otras secciones en esta ocasión las categorías interpretativas parecen menos beligerantes... excepto si los votantes de los Emmys deciden sorprendernos. Quizás el mayor duelo que veamos sea el de Anna Sawai contra Imelda Staunton, con la japonesa en clara ventaja. En secundarias sí que se da por segura la victoria de Elizabeth Debicki como la princesa Diana.

Por otro lado, Gary Oldman podría dar la sorpresa mayor de la noche como mejor actor por 'Slow Horses'... pero seguramente se lo lleve Hiroyuki Sanada. La categoría más lotería es, sin duda, mejor actor secundario, donde tenemos a Jonathan Pryce, Tadanobu Asano y Billy Crudup entre los favoritos. Probablemente se la den al actor de 'The Morning Show'... salvo que vayan a lo fácil y al

Mejor actriz de reparto : Elizabeth Debicki

: Elizabeth Debicki Mejor actor de reparto : Billy Crudup

: Billy Crudup Mejor actriz principal : Anna Sawai

: Anna Sawai Mejor actor principal : Hiroyuki Sanada

: Hiroyuki Sanada Mejor serie: 'Shogun' (ojalá 'The Crown')

Y esto es lo que creo que va a pasar. Como siempre habrá que esperar a la madrugada del domingo al lunes para ver el resultado. La ceremonia será retransmitida en Estados Unidos por ABC y en España por Movistar Plus+ a partir de las 2:00 de la madrugada.

En Espinof | Las 23 grandes series de 2023

En Espinof | Las mejores series de 2024