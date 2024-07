Las 9 mayores sorpresas y decepciones de las nominaciones a los Emmy 2024

Parece que fue hace poco cuando vimos la última gala de los Emmy... porque, en parte, es verdad: fue el 15 de enero, y ahora, tan solo nueve meses después, el 15 de septiembre, tendremos la 76ª gala para la que los más expertos ya están haciendo sus apuestas tras ver las nominaciones. ¿Convencerá 'The Bear' pese a la pequeña debacle crítica de su temporada 3? ¿Se acordarán los votantes de 'Shogun'? ¿Y por qué la categoría de drama está tan deslucida este año? Vamos a echar un vistazo a todos esos detalles que nos han sorprendido en unas nominaciones conservadoras pero que prometen una noche trepidante.

'Reservation dogs'

Le ha costado tres años y haber anunciado su final, pero 'Reservation dogs', la serie de Taika Waititi y Sterlin Harjo que aquí podemos ver en Disney+ por fin ha rascado algo (y solo algo) de lo que merecía: una nominación a mejor comedia y otra a mejor actor. Una pena que este año coincida con pesos pesados como 'Hacks' o 'The Bear' y coincida en su despedida con 'Lo que hacemos en las sombras' y 'Curb your enthusiasm'. Parece que nuestros indígenas favoritos se van a volver a la reserva sin nada, pero nunca se sabe.

'Palm royale'

Es posible que muchos de vosotros os estéis rascando la cabeza intentando adivinar qué es esta serie y por qué ha sido nominada a mejor comedia por encima de 'It's always sunny in Philadelphia' o el final de 'El joven Sheldon'. Y lo cierto es... que hasta los más seriéfilos no entienden nada. La serie de Apple TV+, ambientada en los años 60, se llevó unas críticas taimadas que le achacaban, especialmente... que no era graciosa ni tenía nada especial. Extraña elección, desde luego.

'The Curse'

No somos pocos los que nos hemos preguntado dónde está la comedia de Nathan Fielder protagonizada por él mismo y Emma Stone. La respuesta es... en ningún lado. Pero si estuviera, sería en la categoría de drama, por algún motivo. 'The Bear' es una comedia, 'The Curse' es un drama. Los Emmy tienen que replantearse algunas cosas. En una categoría renqueante, la loca y radical propuesta que aquí podemos ver en SkyShowTime no ha tenido representación. No es peor que 'El problema de los tres cuerpos' o 'Señor y Señora Smith', desde luego.

'Smiling friends'

Este año, en cuanto a la animación, la Academia se ha puesto las pilas nominando a 'Samurai de ojos azules', 'Scavengers reign' y 'X-Men 97', pero tristemente ha rellenado la categoría con sus dos comodines: 'Los Simpson' y 'Bob's Burgers'. No es que sean malas series, pero con propuestas actuales que realmente están marcando tendencia como 'Smiling friends', 'Invencible', 'Mis aventuras con Superman', 'Hazbin Hotel' o incluso 'Bluey' se ha quedado muy corta y deslucida. Una pena.

Jerrod Carmichael

Lo sé, lo sé, no os interesan los reality shows. Pero el de Jerrod Carmichael es una mezcla entre ficción, realidad absurda, el retrato de un personaje ególatra y estúpido que ha decidido, por algún motivo, mostrarse tal cual es delante de las cámaras y cometiendo errores catastróficos, uno detrás de otro. Es fascinante, único, una pieza de televisión que debería marcar el devenir del género (podéis verlo en Max, por cierto). No ha sido nominado, y la verdad es que parece una categoría en piloto automático puro y duro.

Idris Elba

¿Vosotros sabíais que Idris Elba había protagonizado una serie? De alguna manera, Apple TV+ ha conseguido colar 'Secuestro en el aire' en algún lado, una especie de '24' de siete episodios algo descafeinada pero que por sorpresa ha logrado ganarse el corazoncito de los académicos. Elba consigue así una sexta nominación a los Emmy que no estaba, literalmente, en ninguna quiniela.

'Los amos del aire'

Es sorprendente que Apple haya conseguido colar un buen puñado de nominaciones de series muy desconocidas entre el público mainstream, pero la serie en la que se han gastado dinero a mansalva y co-producida por Tom Hanks y Steven Spielberg se haya ido casi de vacío, con nominaciones solo en apartados técnicos. 'Los amos del aire' costó 250 millones de dólares, y, por mucho que el streaming no esté jugando a ese juego, tiene que doler.

'Slow horses'

Tres temporadas ha tardado este thriller británico en llamar la atención de los Emmy, pero de repente ha debutado con nueve nominaciones. Si no os suena es, una vez más, porque está en Apple TV+, y solo la sequía increíble de este año ha provocado su nominación por sorpresa. En su reparto están Gary Oldman, Kristin Scott Thomas y Jack Lowden, y si tanta cara famosa y tanta nominación no hace que el público se apunte al servicio de una vez, poco más pueden hacer.

Marvel

En un año con tan poco movimiento, cabria esperar que Tom Hiddleston al menos consiguiera una nominación por el estupendo final de 'Loki', pero la serie se ha quedado solo con posibles premios técnicos. Junto con 'X-Men 97' suman cuatro premios, pero prometían bastante más. ¿Quizá sea el año que viene el de su resurrección?

Podríamos seguir hablando durante horas de la nominación por un ratito en pantalla de Claire Foy en 'The crown', Netflix arrebatándole el primer puesto a HBO en número de posibles premios o cómo 'The Traitors' le ha quitado el puesto a 'Survivor' de mejor reality de competición, pero lo cierto es que parece que los nuevos tiempos le han dado a los Emmy solo de lado, y solo la huelga de guionistas ha provocado un poco de movimiento. El año que viene será otra cosa. Esperemos.

