'1917': la película de la temporada y gran favorita al Óscar tiene participación española

'1917' se ha impuesto este domingo en los premios Bafta al sumar siete máscaras doradas en una noche en la que las grandes perdedoras fueron 'El irlandés' (The irishman, 2019) y Tarantino, con su 'Erase una vez... en Hollywood' (Once Upon a Time in...Hollywod, 2019). Sam Mendes rentabilizó su narrativa de su falso plano secuencia para alzarse como la gran triunfadora, quedando ya perfilada para reventar la noche de los Óscar. Lo que nadie había comentado hasta ahora es que España ha aportado su granito de metralla este triunfo del cine.

Mogambo, el éxito en la sombra

Aunque si miras su ficha técnica en cualquier parte, los países que aparecen asociados a '1917' solo son Reino Unido y Estados Unidos, la obra de Mendes tiene una participación española. En los créditos completos de la película, tras DreamWorks Pictures y Reliance Entertainment aparecen otras compañias asociadas como New Republic Pictures, Neal Street y Mogambo, una empresa que suele gestionar incentivos fiscales de cine y series extranjero rodados en España. Pero además, hacen proyectos en el extranjero y establecen acuerdos de co-producción con socios internacionales.

Su voz principal y fundadores son Ricardo Marco Budé y Ignacio Salazar-Simpson que aparecen como productores ejecutivos junto a Jeb Brody, por lo que si no solo subieran los productores, podría ser que les veamos entre las muchas personas que a veces suben a recoger el premio de la academia a mejor película. Ojo, y tienen posibilidad de subir por partida doble si ganara 'Dolor y Gloria' en la que son productores principales. Con Mogambo han participado en 'Superlópez' o 'La sombra de la ley'.

Pero esa no es la única participación española. El maquillador de 'Muchachada Nui', Nacho Díaz, que acaba de ganar el Goya 2020 a mejor maquillaje por 'Mientras dure la guerra' participó en la producción como técnico de maquillaje como parte de un equipo más grande. No sería extraño que en el catering de rodaje no hubiera algo de tortilla de patata, de alguna manera, si '1917' gana un gran premio, también será un pequeño éxito español.