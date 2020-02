BAFTA 2020: '1917' es la gran triunfadora en otra buena noche para 'Joker' y 'Klaus'

Poco a poco se va confirmando que las dos películas del año han sido 'Joker' y 'Parásitos', mientras que '1917', la última en llegar, también toma posiciones ventajosas de cara a la próxima noche de los Óscar. La película de Sam Mendes ha sido la gran triunfadora de una noche de los BAFTA que no se salió del guión previsto.

Los mismos de siempre

No ha sido una noche para demasiadas sorpresas la de los BAFTA 2020. En realidad, no ha habido nada que no se haya saltado el guión preestablecido. Y es que por defecto venía integrado el vacío generalizado que ha obtenido 'El irlandés' durante toda la temporada de premios, algo que, bueno, pasado el furor de su irrupción era algo lógico. No nos engañemos: la peli de Scorsese está lejos de ser una de sus grandes obras intocables.

Entre las no sorpresas de la noche están los premios a Joaquin Phoenix y Hildur Guðnadóttir por sus trabajos en 'Joker', los premios a película extranjera y mejor guión de 'Parásitos' o los premios a Brad Pitt, Laura Dern, Renée Zellweger o Awkwafina.

Pero la gran vencedora, puede que por eso de jugar en casa, ha sido '1917', la odisea bélica de Sam Mendes se ha llevado todos los premios a los que optaba a excepción de la música (la mencionada 'Joker') y el maquillaje y peluquería, que se ha ido a manos de 'El escándalo (Bombshell)'.

La otra gran vencedora de la noche ha sido 'Klaus', que desde que ha perdido el Goya en favor de 'Buñuel en el laberinto de las tortugas' no ha hecho más que triunfar allá donde ha ido. Taika Waititi se ha quedado el BAFTA al mejor guión adaptado por su tragicomedia mágica 'Jojo Rabbit'.

Os dejamos la lista completa de ganadores de los BAFTA 2020

MEJOR PELÍCULA

1917

El Irlandés

Joker

Érase una vez en... Hollywood

Parásitos

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

1917

Bair

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

Los dos papas

MEJOR DIRECCIÓN

1917

El Irlandés

Joker

Érase una vez en... Hollywood

Parásitos

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Leonardo DiCaprio

Adam Driver

Taron Egerton

Joaquin Phoenix

Jonathan Price

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Jessie Buckley

Scarlett Johansson

Saoirse Ronan

Charlize Theron

Renée Zellweger

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Tom Hanks

Anthony Hopkis

Al Pacino

Joe Pesci

Brad Pitt

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Laura Dern

Scarlett Johansson

Florence Pugh

Margot Robbie

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

Booksmart

Knives Out

Marriage Story

Once upon a time...

Parásitos

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Los dos papas

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

Frozen 2

Klaus

Shaun the sheep...

Toy Story 4

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

American Factory

Apollo 11

Diego Maradona

For Sama

The Great Hack

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

The Farewell

For Sama

Dolor y gloria

Parásitos

Retrato de una mujer en llamas

MEJOR BANDA SONORA

1917

Jojo Rabbit

Joker

Little Women

Star Wars...

MEJOR FOTOGRAFÍA

1917

El Irlandés

Joker

Le Mans'66

The Lighthouse

MEJOR MONTAJE

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Le Mans'66

Once upon a time...

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

1917

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Once upon a time...

MEJOR DISEÑO DE VESTUARIO

El Irlandés

Jojo Rabbit

Judy

Little Women

Once upon a time...

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

1917

Bombshell (El escándalo)

Joker

Judy

Rocketman

MEJOR SONIDO

1917

Joker

Le Mans'66

Rocketman

Star Wars...

MEJORES EFECTOS VISUALES

1917

Avengers: Endgame

El irlandés

El rey león

Star Wars...

MEJOR CORTOMETRAJE ANIMADO

Grandad Was a Romantic

In Her Boots

The Magi Boat

MEJOR CORTOMETRAJE

Azaar

Goldfish

Kamali

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

The Trap

MEJOR DEBUT

Bait

For Sama

Maiden

Only You

Retablo

MEJOR CASTING

Joker

Marriage Story

Érase una vez en...

The Personal History of David Copperfield

The Two Popes

BAFTA EE RISING STAR

Awkwafina

Jack Lowden

Kaitlyn Dever

Kelvin Harrison Jr.

Micheal Ward