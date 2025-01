'Emilia Pérez' y 'Wicked' rompen una gran maldición en los Oscars que duraba desde 1969. Los musicales de Broadway han vuelto a lo grande

Realmente los musicales no se han ido a ninguna parte. Porque casi cada año se siguen estrenando películas musicales, y eso sin contar las películas animadas, que funcionan en su propio rincón del mundo.

Pero sí que parecía que últimamente la cosa andaba más de capa caída o que los musicales a lo Broadway andaban un poco de capa caída, con el público un poco más receloso sin querer entrar al juego de los números de baile y la gente que canta sobre la trama en lugar de simplemente actuar (porque hay quien lo de la suspensión de la incredulidad la lleva regulinchi)

¿Se rompió la maldición?

El tema es que 'Emilia Pérez' y 'Wicked' están haciendo historia, y por muchas razones diferentes. Ya al margen de lo que significan para el colectivo LGTBI+ y la importancia de las historias diversas, también han supuesto un logro tremendo para el género musical. Y es que desde 1969 no teníamos dos películas musicales nominadas al mismo tiempo a Mejor película en los Oscars.

Hace unas décadas este fenómeno no era tan extraño, porque con el boom de las películas musicales era habitual tener a varias enfrentadas en los Oscars (como 'My Fair Lady' y 'Mary Poppins' en 1964). Pero la última vez que tuvimos un duelo musical compitiendo por la estatuilla a Mejor película fue en 1969 con 'Funny Girl' y 'Oliver', finalmente ganando esta última.

Que, como decía más arriba, no es que los musicales se hayan ido a ninguna parte, y hemos tenido ejemplos como 'Los Miserables' calando bien hondo en el imaginario y la cultura pop (además de llevarse su ristra de premios). Pero últimamente, especialmente si eres un poco theatre kid, parecía que la cosa venía floja.

Los musicales pinchaban en taquilla, las adaptaciones se volvían más cobardes y realistas para alejarse del furor de Broadway... ¡e incluso los estudios trataban de evitar por todos los medios de anunciar las películas como musicales! No vaya a ser que algún espectador incauto se asustase al oír tres canciones en los trailers, oigan.

'Cats', uno de los musicales más exitosos de la historia, fue un descalabro en todos los sentidos. 'The Prom' no le importó a nadie. La verdad es que 2021 fue un año muy potente lleno de musicales originales y adaptaciones como 'Cyrano', 'In the Heights' e incluso la 'West Side Story' de Steven Spielberg que también se llevó su ristra de nominaciones y un Oscar para Ariana DeBose.

Pero les tocó vivir a lomos de la pandemia y parecía que muchas de estas películas no terminaban de calar del todo con un público cada vez más indiferente..

Desde arriba, y con sentimiento

2024 también empezó fuerte con musicales entre 'Mean Girls' y 'Joker: Folie à deux', que era un musical maldito desde el principio entre que a su público objetivo los musicales les importan un pito y ninguno de los presentes quería hacer la secuela. Pero entonces llegamos a 'Emilia Pérez' y 'Wicked', que se han convertido en dos fenómenos virales que han arrastrado al público de manera masiva a las salas de cine.

'Wicked' ya era un fenómeno de por sí, pero por fin ha traído la magia de Broadway de vuelta a los cines sin complejos. Vamos, que incluso se ha abierto la veda para sesiones especiales en las que el público puede cantar, y en redes se han vuelto virales los tutoriales para aprenderse los bailes de los números musicales.

'Emilia Pérez' ha marcado también un antes y un después para la representación trans y tiene enamorada a la crítica y público (y, las cosas como son, también nos ha dado tremendos memes con el personaje de Selena Gómez). Hacía mucho tiempo que no teníamos dos musicales pisando tan fuerte y demostrando que el género tiene mucho que dar de sí, si se usa con cariño.

Las nominaciones en los Oscars hablan por sí mismas, y la Academia está reconociendo a 'Emilia Pérez' y 'Wicked' más allá de su apartado musical. Ya llevan buenas quinielas entre nominaciones a Mejor actriz principal, Mejor actriz de reparto, Dirección , Fotografía, Diseño de vestuario, y otros tantos apartados técnicos.

Ya en 2023 parecía que 'Wonka' y 'Barbie' habían empezado a romper la maldición ganándose al público, pero desde luego 'Emilia Pérez' y 'Wicked' están pavimentando el camino de lujo. Ahora toca ver si los musicales no se vuelven a quedar en una pequeña moda pasajera o podemos esperar que lleguen más grandes exitazos de Broadway a la gran pantalla.

