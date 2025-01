Emilia Pérez repite la proeza de Barbie en las nominaciones a los Óscar. Una muestra de que los musicales han invadido a la industria del cine

La temporada de premios de la Academia siempre nos sorprende con historias increíbles, y este año no es la excepción. 'Emilia Pérez', la película que ha estado en boca de todos y por la que incluso algunos han pedido perdón, ha conseguido una doble nominación en la categoría de Mejor Canción Original en los próximos Premios de la Academia. Esta hazaña, que recuerda a la exitosa campaña de marketing de la película "Barbie", ha puesto a Pérez en el centro del escenario de la industria cinematográfica.

La película 'Barbie' logró un fenómeno cultural sin precedentes gracias a una estrategia de guion y narrativa que integró la música de manera profunda en su historia: los temas musicales de la película se convirtieron en canciones exitosas en su momento y catapultaron a sus actores más allá del estrellato. Ahora, 'Emilia Pérez' parece seguir esos pasos de éxito al lograr que dos de sus canciones sean reconocidas por la Academia.

Las canciones 'El mal' y 'Mi camino' de la cinta 'Emilia Pérez' han sido seleccionadas para competir juntas en la edición 97° de los Premios de la Academina, sin embargo, esta proeza no es nada nuevo, ya que un año antes, 'Barbie' de Greta Gerwig había logrado lo mismo, con 'What Was I Made For?' de Billie Eilish y 'I'm Just Ken' que también le valió un premio a su intérprete, Ryan Gosling.

El hecho de que haya películas con dos nominaciones no es nada nuevo: en 2016 'La La Land' estuvo representada por 'City of Stars' (interpretada justamente por Gosling) y 'Audition (The Fools Who Dream)', también composición de Pasek & Paul.

"Si son musicales, pero no te lo decimos"

Cabe resaltar algo y es que, como bien informa The Hollywood Reporter , estas películas tienen éxito si no se explica de forma explícita (desde el tráiler, la producción y la campaña de publicidad) que son musicales en la mayoría de casos.

Según comentaron con el medio varios ejecutivos, la palabra musical genera dudas en los estudios porque la gente tiene opiniones preestablecidas sobre ellos: "Este género tiene la connotación de que los personajes van a cantar cada palabra, y el público puede sentirse desanimado", afirmaba un comercial de un estudio, y agregaba que el hecho de que los estudios eviten los elementos musicales en las campañas de marketing "no es nada nuevo".

Por poner un ejemplo, en 2013 Disney arrasó con 'Frozen' que no se comercializó como musical, pero se hizo conocido por sus canciones después de su lanzamiento. Recaudó más de 1.280 millones de dólares. 'Wonka', protagonizada por Timothée Chalamet, apenas insinuaba los números de canto y baile en sus adelantos previo a su estreno.

Durante mucho tiempo el cine musical ha tenido mala reputación y ha sido considerado un género menor, pero como afirmaba Manuel Arias Maldonado en The Objetive : "el musical merece ser considerado el género cinematográfico por excelencia y la encarnación del cine en toda su pureza".

Por suerte para toda la gente que es fan de este género, cada vez hay más estrenos musicales que están dispuestos a conquistarlos, porque se viene un 2025 lleno de películas con canciones y coreografías a rebosar.

En Espinof | De ser una de las grandes favoritas en los Oscars a denostada por los cinéfilos: 'The Brutalist' admite el uso de IA generativa. "Aún estaríamos en post-producción"

En Espinof | 'Flow' hace historia en los Oscars. Hasta ahora sólo tres películas animadas han logrado este hito