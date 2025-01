Jaques Audiard pide perdón a México y se disculpa sobre su película 'Emilia Pérez': "Me sorprende muchísimo"

La película 'Emilia Pérez', dirigida por el cineasta francés Jacques Audiard, ha generado una intensa polémica en México debido a su representación de la cultura mexicana y temas sensibles como el narcotráfico y la transición de género. La cinta narra la historia de "El Manitas", un narcotraficante que, con la ayuda de su abogada Rita (interpretada por Zoe Saldaña), transiciona de género para escapar de su pasado criminal.

En respuesta a estas críticas, Audiard ha ofrecido disculpas al público mexicano. Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México como parte de la promoción de la cinta, y después de que se cancelara una proyección especial de su producción, el director expresó: “Si hay cosas que les parecen escandalosas a los mexicanos en Emilia, les pido perdón”, comentó, como parte de una entrevista a la CNN.

En general, la polémica de la cinta no es por ser una producción que se vende como un musical que retrata la transición de género un narcotraficante, y el problema ni siquiera es que se toque el tema del crimen organizado (que en México es un tópico en el cine y la televisión que ya no asusta a nadie), sino que, en pantalla las críticas se van directamente contra las actuaciones y el pésimo uso del español, sobre todo por parte de Selena Gomez, actriz y cantautora con ascendencia mexicana que, se nota a kilómetros, no habla ese idioma nativamente.

"Yo lo que quisiera decirles, es que ni siquiera estoy tratando de aportar respuestas. El cine no aporta respuestas. El cine solamente plantea preguntas y tal vez las preguntas que está planteando la película son incorrectas. Tal vez. A mí me parecieron interesantes y yo no quería ni quiero ser pretencioso", afirmó el director.

Dichas declaraciones nacen sobre el poco tacto con el que se retrataron en pantalla temas tan delicados como lo son la desaparición de personas, tema por el que una cinta en México fue duramente criticada, ya que no sólo utilizó el diseño de los carteles con los que familiares buscan a sus desaparecidos, sino que colocó su publicidad encima de verdaderos carteles de búsqueda.

"Se impuso una cuestión de dinero"

Si bien se esperaba que en una cinta que ocurre en México se vieran rostros de actrices mexicanas (o al menos de más participación latina), lo cierto es que el casting final fue una decepción para muchos: cuando hay actrices como Kate del Castillo de 'La Reina del Sur 'o incluso Bárbara del Regil de la versión para México de 'Rosario Tijeras' que han protagonizado e interpretado a mujeres involucradas en el mundo del narcotráfico, la elección de Zoe Saldaña (de la que justifican su aparición por tener ascendencia puertorriqueña) y de Karla Sofía Gascón como protagonista sólo por el hecho de ser una mujer trans que habla español, dista mucho de ser un elenco que llame la atención para el público mexicano.

Al final, el director afirma que todo fue una mera decisión económica: "En México hay mucho talento, pero se impuso el cómo hacerle para financiar mi película. Aunque se escuche vulgar, se impuso una cuestión de dinero, por eso decidí tener actrices que tenían cierto renombre".

A pesar de las controversias, 'Emilia Pérez' ha recibido reconocimiento en festivales internacionales y se perfila como una fuerte contendiente en la temporada de premios, sin embargo, la recepción en México sigue siendo mixta, con debates sobre la responsabilidad cultural en la representación de temas sensibles y la importancia de una investigación profunda al retratar realidades ajenas con actrices que, de mexicanas, sólo tienen el apellido.

Fotos de alcineconsebas

En Espinof | Cinemex vuelve a poner los boletos de sus funciones en 29 pesos en México: descubre los títulos, horarios, fechas y sucursales participantes

En Espinof | Quentin Tarantino usó uno de los sonidos de su cinta favorita en una escena que pasó a la historia. Tanto, que hasta el mundo del hip-hop lo ha sampleado