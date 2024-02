Últimos días para ver en Netflix uno de los espectáculos cinematográficos más desconcertantes del siglo

Hay miles de guiones cinematográficos que no consiguen que ninguna major se interese por ellos o, incluso habiéndolo conseguido, al final se quedan en un cajón cogiendo polvo junto a miles de libretos de los que Hollywood adquirió los derechos y que, sencillamente, jamás verán la luz. Cuando te pones a pensar en eso, más cuesta creer que algo como 'Cats' se llevara a cabo. Si no has tenido la desgracia de comprobar de qué estoy hablando, aún tienes hasta el 21 de febrero antes de que la quiten de Netflix.

Miauravilloso

'Cats' es uno de los musicales más famosos de la historia, creado por Andrew Lloyd Weber. Alguien debió de pensar que era una buenísima idea adaptarlo en imagen real, utilizando CGI para intentar que los actores parecieran gatos antropomorfos y el resultado navega entre el valle inquietante y lo simple y llanamente grotesco.

En una ciudad gatuna, la tribu de los Jellicles se reúne para una noche decisiva, en la que uno de ellos podrá renacer y tener una nueva vida. Esa es la sinopsis sobre el papel, pero en la práctica lo que tenemos es una hora y 50 minutos de escenas musicales bastante aleatorias, una detrás de otra.

Sin duda, no le ayuda el aire de solemnidad que se le quiere dar a una historia que, al margen de escenas tan esperpénticas como la del gato maquinista o la de las gatas del número de Jason Derulo bebiendo leche, adolece de una estructura narrativa que no invita a entender un mínimo a los personajes ni las reglas de su mundo.

La máxima empatía que puedes llegar a sentir es hacia los actores, un reparto de estrellas de la talla de Judi Dench, Idris Elba, Taylor Swift (que sale solo para saludar), Jennifer Hudson o Ian McKellen, a los que ves todo el rato con una expresión de "smile in pain" mientras te preguntas si de verdad les iba tan mal su carrera en ese momento como para haber aceptado fichar para esto.

No obstante, lo peor de la película de Tom Hooper no es nada de todo esto, sino que se hace cuesta arriba hasta para el visionado irónico. Porque sí, yo fui a verla al cine esperando que fuera como un accidente de tráfico, tan horrible que no puedes dejar de mirar. La realidad fue que, aunque hay unos cuantos momentos de vergüenza ajena, me pasé más tiempo luchando por no dormirme de lo aburrida que era.

Aun así, 'Cats' tiene ese interés morboso por comprobar de primera mano que algo tan catastrófico no solo se llegó a hacer realidad, sino que encima nos lo quisieron vender como una película solemne de altas pretensiones. Eso, todas las polémicas que suscitó antes y después de su estreno, y que fue un fracaso estrepitoso en taquilla le ha ganado un hueco en el club de las películas más fallidas de la historia, recomendada solo para amantes del cine basura en todo su esplendor.

En Espinof: