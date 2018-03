Guillermo del Toro, ganador del Óscar 2018 a mejor director por 'La forma del agua'

Guillermo del Toro se ha alzado con la estatuilla a la mejor dirección por 'La forma del agua'. Se convierte, así, en el tercer director mexicano en conseguir un Óscar, cogiendo el testigo de dos gigantes como Alfonso Cuarón ('Gravity') y Alejandro Iñárritu ('Birdman', 'El renacido').

Circunstancia que no ha desaprovechado Del Toro en su discurso, hablando de sus predecesores y, además, trazando su glosa en torno a México, su sociedad y la inmigración. Además este es el tercer Óscar, de momento, que se lleva 'La forma del agua' ('The shape of water') tras lograr los galardones a mejor banda sonora (realizada por Alexandre Desplat) y mejor diseño de producción.

Guillermo del Toro es uno de esos directores a los que conviene siempre seguir la pista y que, además, trae consigo a una buena base de fans. Como director le hemos podido disfrutar con 'El laberinto del Fauno', 'Hellboy' o 'El espinazo del diablo'.

'La forma del agua' tenía una competencia muy reñida en el premio a mejor dirección: Greta Gerwig y Jordan Peele irrumpían con fuerza en una categoría en la que también estaban Paul Thomas Anderson y Christopher Nolan.