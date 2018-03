Hollywood ama las secuelas: Warren Beatty y Faye Dunaway volverán a presentar el Óscar a la mejor película

Los Oscar de 2017 serán recordados por siempre por ser la edición en la que se entregó inicialmente el premio a la mejor película a 'La La Land' para luego descubrir minutos después que la verdadera triunfadora había sido 'Moonlight'. Dos de los grandes protagonistas de ese error histórico fueron Warren Beatty y Faye Dunaway, ya que eran los encargados de desvelar la identidad de la ganadora, y van a volver a hacerlo en 2018, teniendo así la oportunidad de resarcirse por lo sucedido.

Además, los protagonistas de la mítica 'Bonnie & Clyde' ya han estado ensayando, incluyendo varias bromas sobre el incidente del año pasado. Eso sí, los guionistas aún no han decidido qué será exactamente lo que van a decir, algo lógico si tenemos en cuenta lo esperado que va a ser momento y lo mucho que se van a analizar sus palabras. Seguro que la mayoría esperaba que eso fuese a hacerlo Jimmy Kimmel -y seguro que algo comenta-, pero creo que la Academia ha aceptado con esta decisión.

Por lo visto, durante los ensayos se pudieron oír frases como "presentar es mejor la segunda vez" por parte de Dunaway, a lo que Beatty rápidamente respondía "La ganadora es 'Lo que el viento se llevó' ('Gone with the Wind')". Algo así estaría simpático, pero espero que lo pulan algo más, que lo suyo sería que una situación así nunca vuelva a repetirse -ya han tomado medidas para asegurarse de ello-.

Recordemos que el año pasado Beatty ya se olió que estaba sucediendo algo extraño -el sobre que recibieron era el de mejor actriz con el nombre de Emma Stone por 'La La Land' y no el de la película- y acabó haciéndose un poco el loco para que fuera Dunaway quien tomase una decisión. Ella no dudó y luego llegó todo el lío cuando al fin se descubrió que era un error.

