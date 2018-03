Jimmy Kimmel no hará bromas sobre el acoso sexual en los Óscar para evitar que sea "desagradable" para las mujeres nominadas

Se acerca la 90ª edición de los Óscar y hay mucha expectación por saber qué impacto tendrá en la gala toda la polémica relacionada con el acoso sexual en Hollywood. Los movimientos de #MeToo y #TimesUp, con la ayuda del presentador Seth Meyers, lograron que la controversia estuviera muy presente en la entrega de los Globos de Oro pero parece que esto no se va a repetir en los Óscar.

Por lo pronto, Jimmy Kimmel, que este año repite como maestro de ceremonias, ya ha aclarado que no hará bromas sobre el tema del acoso. En una entrevista para Good Morning America, el cómico y presentador de uno de los talk shows más populares de la televisión estadounidense, explicó su decisión con estas palabras:

"Bueno, mira, ésta es la cuestión: este show no va sobre revivir los asaltos sexuales de la gente. Es un show de premios para gente que ha estado soñando con ganar un Óscar quizá durante toda su vida, y lo último que quiero hacer es arruinárselo a alguien que tenga una nominación a mejor actriz protagonista, actriz de reparto, dirección, fotografía o lo que sea, haciendo que sea desagradable. Eso no es lo que quiero hacer. No voy a frenar malos comportamientos con mis chistes."