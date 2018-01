Lista completa de nominados a los Premios Óscar 2018

Aquí tenemos la esperada lista de nominados a la 90ª edición de los Premios Óscar. El anuncio de los nombres y títulos que aspiran a los premios cinematográficos más importantes de la industria se ha llevado a cabo alternando divertidos vídeos sobre algunas categorías (interpretados sólo por actrices, como Rosario Dawson, Gal Gadot o Salma Hayek) y la lectura en directo con los Tiffany Haddish y Andy Serkis.

'La forma del agua' ('The Shape of Water') parte como favorita con 13 candidaturas, seguidas de 'Dunkerque' ('Dunkirk') que tiene 8 y 'Tres anuncios en las afueras' ('Three Billboards Outside Ebbing, Missouri') que suma 7. Cabe destacar las notables ausencias de directores como Steven Spielberg o Martin McDonagh; es curioso cómo los miembros de la Academia creen que 'Tres anuncios en las afueras' es una de las mejores películas del año, con 7 nominaciones, pero su labor de dirección no merece estar entre las cinco finalistas a la estatuilla...

También se echa en falta a James Franco en la categoría de mejor actor, por 'The Disaster Artist', ¿le habrá perjudicado su polémica de acoso sexual? En fin, tenemos lo de siempre: nominados inesperados y polémicos olvidos. No ha fallado. Recordemos que la gala de entrega de los Óscar tendrá lugar el 4 de marzo y volverá a estar presentada por Jimmy Kimmel, esperemos que con más suerte que la última vez.

Sin más, a continuación puedes consultar todos los finalistas a los Premios Oscar 2018:

Mejor película:

Mejor dirección:

Christopher Nolan - Dunkerque

Jordan Peele - Déjame salir (Get Out)

Greta Gerwig - Lady Bird

Paul Thomas Anderson - El hilo invisible (Phantom Thread)

Guillermo del Toro - La forma del agua

Mejor actor protagonista:

Timothee Chalamet - Call Me by Your Name

Daniel Day-Lewis - El hilo invisible (Phantom Thread)

Daniel Kaluuya - Déjame salir (Get Out)

Gary Oldman - El instante más oscuro (Darkest Hour)

Denzel Washington - Roman J. Israel, Esq.

Mejor actriz protagonista:

Sally Hawkins - La forma del agua

Frances McDormand - Tres anuncios en las afueras

Margot Robbie - Yo, Tonya

Saoirse Ronan - Lady Bird

Meryl Streep - Los archivos del Pentágono (The Post)

Mejor actriz de reparto:

Mary J. Blige - Mudbound

Allison Janney - Yo, Tonya

Lesley Manville - El hilo invisible (Phantom Thread)

Laurie Metcalf - Lady Bird

Octavia Spence - La forma del agua

Mejor actor de reparto:

Willem Dafoe - The Florida Project

Woody Harrelson - Tres anuncios en las afueras

Richard Jenkins - La forma del agua

Christopher Plummer - Todo el dinero del mundo

Sam Rockwell - Tres anuncios en las afueras

Mejor guión original:

La gran enfermedad del amor (The Big Sick), Emily V. Gordon & Kumail Nanjiani

Déjame salir (Get Out), Jordan Peele

Lady Bird, Greta Gerwig

La forma del agua (The Shape of Water), Guillermo del Toro & Vanessa Taylor

Tres anuncios en las afueras, Martin McDonagh

Mejor guión adaptado:

Call Me by Your Name, James Ivory

The Disaster Artist, Scott Neustadter & Michael H. Weber

Logan, Screenplay, Scott Frank, James Mangold y Michael Green

Molly's Game, Aaron Sorkin

Mudbound, Virgil Williams y Dee Rees

Mejor película de habla no inglesa:

'Una mujer fantástica', de Chile

'El insulto' ('L'insulte'), de Líbano

'Sin amor' ('Nelyubov')', de Rusia

'En cuerpo y alma' ('A teströl és a lélekröl'), de Hungría

'The Square' de Suecia

Mejor película animada:

El bebé jefazo (The Boss Baby)

The Breadwinner

Coco

Ferdinand

Loving Vincent

Mejor fotografía:

Blade Runner 2049

El instante más oscuro (Darkest Hour)

Dunkerque

Mudbound

La forma del agua

Mejor banda sonora:

Dunkerque

El hilo invisible (Phantom Thread)

La forma del agua

Star Wars: los últimos jedi

Tres anuncios en las afueras

Mejor canción:

Mighty River - Mudbound

Mistery of Love - Call me by your name

Remember Me - Coco

Stand Up For Something - Marshall

This is Me - El gran showman

Mejor montaje de sonido:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Star Wars: Los últimos jedi

Mejor mezcla de sonido:

Baby Driver

Blade Runner 2049

Dunkerque

La forma del agua

Mejor montaje:

Baby Driver

Dunkerque (Dunkirk)

Yo, Tonya

La forma del agua (The Shape of Water)

Tres anuncios en las afueras (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

Mejor documental:

Abacus: Small Enough to Jail

Faces Places

Icarus

Last Men in Aleppo

Strong Island

Mejor cortometraje documental:

Edith + Eddie

Heaven is a Traffic Jam on the 405

Heroin(e)

Knife Skills

Traffic Stop

Mejor cortometraje de ficción, acción real:

DeKalb Elementary

The Eleven O'Clock

My Nephew Emmett

The Silent Child

Watu Wote / All Of Us

Mejor cortometraje animado:

Dear Basketball

Garden Party

Lou

Negative Space

Revolting Rhymes

Mejor vestuario:

La bella y la bestia

El instante más oscuro (Darkest Hour)

El hilo invisible (Phantom Thread)

La forma del agua

La reina Victoria y Abdul

Mejor diseño de producción:

La bella y la bestia

Blade Runner 2049

El instante más oscuro (Darkest Hour)

Dunkerque

La forma del agua

Mejor maquillaje y peluquería:

El instante más oscuro (Darkest Hour)

La reina Victoria y Abdul

Wonder

Mejor efectos visuales:

Blade Runner 2049

Guardianes de la Galaxia Vol. 2

Kong: La isla Calavera

Star Wars: Los últimos jedi

La guerra del planeta de los simios

¿Qué opinas? ¿Te ha sorprendido especialmente alguna nominación?