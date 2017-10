'Call Me By Your Name' prueba que Hollywood tiene un problema con los desnudos frontales masculinos

A sólo un par de meses para que acabe el año, los festivales están ayudando a concretar los títulos que poco a poco se han convertido en los favoritos de la crítica y sólidos aspirantes a los premios de la industria. Uno de los más aplaudidos en los últimos meses es 'Call Me by Your Name', drama dirigido por Luca Guadagnino con Armie Hammer encabezando el reparto.

Los comentarios están siendo muy entusiastas (94/100 en Metascore, 96% en RottenTomatoes) y se habla de seria candidata al Oscar. Sin embargo, se le está criticando que suavice el tono de la novela original, escrita por André Aciman. Esta queja ha llegado a oídos de uno de los guionistas de la película, James Ivory; sorprendentemente, cuando lo habitual es defender la adaptación, éste ha mostrado su desacuerdo con la versión "light" de Guadagnino.

Cabe recordar que James Ivory es un reputado cineasta, autor de 'Una habitación con vistas' ('A Room With a View', 1985), 'Maurice' (1987), 'Regreso a Howards End' ('Howards End', 1992) o 'Lo que queda del día' ('The Remains of the Day', 1993). En una entrevista publicada por DarkHorizons, el guionista y director recuerda que él no tuvo problemas para mostrar a actores desnudos aunque "todos eran actores británicos, y en los 80, no les importaba lo más mínimo".

En 'Call Me By Your Name' no hay ninguna escena que muestre un desnudo frontal de los protagonistas, algo que Ivory lamenta, al parecer, porque en su versión del guion se hacía referencia a ello. Pero no culpa sólo a Guadagnino o los responsables de este film, opina que es un problema general de Estados Unidos:

"Desde luego en mi guion todo tipo de desnudos. Pero según Luca, en los contratos de ambos actores se decía que no habría desnudo frontal, y no lo hay, lo cual creo que es una pena. De nuevo, es la actitud americana. A nadie parece importarle tanto, o impactarle, un desnudo total de una mujer. Son los hombres. Esto es algo que debe ser tan profundamente cultural que uno debería preguntar: ¿Por qué?"

No le falta razón a Ivory, es raro ver desnudos frontales en las películas estadounidenses, aunque tampoco es habitual que se muestren desnudos frontales de las actrices, normalmente muestran culos o pechos y a menudo usan dobles, así que quizá el problema son los genitales. Por otro lado, Luca Guadagnino es italiano y 'Call Me By Your Name' es una coproducción, no es puramente una producción de EE.UU. o de Hollywood.

Y también me sorprende la respuesta de Guadagnino para justificar que no haya desnudos frontales, como pedía Ivory. Si eran importantes para la película, por fidelidad al material original, debería haber contratado a actores que pudiesen rodar esas escenas. Si no lo hizo, es porque no consideró necesario incluirlas o porque no le dejaron desde un principio por cuestiones comerciales (estoy especulando pero supongo que sería más díficil de vender). En todo caso, no suena honesto.

Siempre he defendido que sugerir puede ser más poderoso que mostrar, jugar con la imaginación del espectador siempre es una buena idea, pero no he leído la novela ni he visto el film, quizá Ivory tiene razón, así que de momento no digo nada más al respecto. Si la cuestión es que, sencillamente, no se quieren mostrar desnudos frontales masculinos, desde luego es un problema. ¿Qué opinas? 'Call Me By Your Name' se estrena el 24 de noviembre en Estados Unidos; para verla en España tendremos que esperar al 16 de febrero.