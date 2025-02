Netflix da por terminada la polémica con Karla Sofía Gascón y pagará su viaje y estancia en los Óscar

Lo que nos gusta un buen chisme en la industria, ¿eh? Lo de Karla Sofía Gascón empezó siendo una bomba atómica sobre las posibilidades de 'Emilia Pérez' en la ceremonia de los Óscar y, ahora que está claro que se tendrá que conformar con el premio a Mejor Actriz Secundaria (y quizá canción o película internacional), ha llegado el momento de limar asperezas con la española. Y es que, si bien Netflix se ha negado sistemáticamente a pagarle los viajes y la estancia a lo largo de toda la temporada de premios, parece que con los últimos (los que realmente importan) sí que hará una excepción.

¡Nadie le dice que no a Gascón!

Según Variety aún no se han cerrado todos los flecos, y está por ver si simplemente acudirá a la ceremonia o si tendrá su hueco en la alfombra roja y sus paradas correspondientes en las entrevistas. Además, nadie sabe si se sentará cerca del resto del equipo (promoviendo un abrazo entre ella y Zoe Saldaña cuando gane mejor actriz de reparto). Suele ser lo normal en la mayor parte de películas pero, tras la polémica, es probable que aún quieran marcar un poco de distancia.

De momento, los representantes de Gascón han señalado que el viaje no está cerrado y, ya de paso, tampoco su presencia en los premios César, que se celebran este viernes 28 y a los que ella quiere acudir. Yo, personalmente, daría por hecho que asistirá a los Óscar con toda la parafernalia como si no hubiera pasado nada: una vez terminado el periodo de votación y de no estar en ninguna quiniela para la categoría de mejor actriz (que lucharán Mikey Madison y Demi Moore), la prensa yanqui ha levantado la mano y ha dejado de hacer presión. La amenaza está neutralizada, puede volver a la mesa de los mayores.

La ceremonia se celebrará un mes exacto después del estallido de sus tuits racistas y de mal gusto, por los que ella ha pedido perdón y se ha expuesto, pecando de ingenuidad y de ser una novata. Cada uno de sus movimientos se ha analizado por la prensa americana, cada frase, cada contradicción y murmullo. Ahora, Netflix considera que ha dejado de ser persona non grata: un par de chistes de Conan O'Brien encima del escenario y todo solucionado. Una carrera arruinada, pelillos a la mar.

