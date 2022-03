Óscar 2022: Apple TV+ adelanta por la derecha a Netflix como primera plataforma en ganar el premio a Mejor película; y lo ha logrado con una estrategia muy distinta

Cumpliendo los pronósticos, por lo menos los de las últimas semanas, 'CODA' se alzó anoche con el premio Óscar a mejor película. Si bien podemos argüir si la estatuilla es merecida o no —no es la primera "crowd-pleaser que triunfa en la historia— el dato relevante es que Netflix lleva años intentando lograr ese hito y Apple TV+ le ha adelantado por la derecha.

Y lo ha hecho con una estrategia bastante distinta a la de la plataforma de Sarandos... y que quizás es la clave de todo. La victoria del remake no es tanto (o solo) un triunfo de Apple, sino que también lo es del cine del Festival de Sundance, donde se estrenó la película antes de que la compañía comprase su distribución.

Con este dato en la mano, uno puede llegar a la conclusión de que pese a que cada vez les dan más hueco y si le dan a elegir, la Academia va a seguir premiando en esta categoría concreta a lo que no es nativo de streaming, a aquello que sigue los "modelos tradicionales" de producción del cine, pese a que se distribuya posteriormente en plataformas.

Hay que reconocer que la victoria es atípica. No solo por ser el primer Óscar a mejor película a una "de Sundance" (algo que no deja de ser anecdótico) sino porque el remake de 'La familia Bellier' es la única película ganadora de la historia de los premios que no estaba nominada ni a mejor dirección ni montaje.

25 millones de dólares y una cinta no original

¿El precio para Apple? 25 millones de dólares, a los que habría que añadir otros diez en cuestión de promoción. Un gasto potente (cifra de récord para una película de Sundance) pero que, aún así, es mucho más ajustado de lo que le suele costar a Netflix alguna de sus grandes apuestas para la campaña de premios.

La diferencia entre suscriptores de una (222 millones) y otra (20 millones de pago, siendo generosos) plataforma es abismal, por lo que el talonario debe de doler algo menos. Desde Apple TV+ se apoyan en que no es la principal vía de ingresos de la empresa de Cupertino, por lo que pueden insuflar presupuesto a propuestas que luego van a pasar desapercibidas porque muy poca gente tiene la plataforma de streaming, al menos sin oferta gratuita.

Hablando de dineros, habría que ver cómo reaccionan los inversores a este galardón y a los intentos futuros de las plataformas en presentar sólidos contendientes en los Óscar. Se intuye que, ahora mismo, no es buen momento.

La inversión en cine y televisión siempre ha sido considerada de alto riesgo y la burbuja del streaming está en un momento delicado, con las principales jugadoras como Netflix y Disney quedándose algo lejos de sus objetivos para el último año. Puede que este premio a 'CODA' logre revitalizar, al menos algo, el ritmo de crecimiento tanto en suscriptores como en inversores, pero las perspectivas no parecen ser muy optimistas.