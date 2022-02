Óscar 2022: Josh Brolin está indignado por el "sinsentido" de que Denis Villeneuve no haya sido nominado a Mejor Dirección por 'Dune'

Como cada año cuando llegan las nominaciones a los Oscars, las críticas por ausencias o inclusiones no se hacen de esperar. Estos días se ha hablado mucho del hecho de que 'Dune' opte a Mejor Película pero Dennis Villeneuve no haya conseguido una nominación por su trabajo como director, y algunas de las críticas han llegado desde el propio reparto de la película y Josh Brolin no se ha cortado un pelo.

'Dune': 10 nominaciones pero fuera de la categoría de dirección

'Dune' es una de las películas más nominadas por la Academia este año, acumulando hasta diez nominaciones entre las que se encuentra la posibilidad de optar a Mejor película. Aunque este número supone una victoria por lo poco habitual que es para una cinta de ciencia ficción, sí que es cierto que se echan en falta nominaciones a los "premios gordos" de la noche, con ninguna mención para su reparto ni para su director.

A Josh Brolin (Gurney Halleck en la película) no ha tenido pelos en la lengua para criticar las nominaciones a los Oscars, aunque también ha dedicado unas palabras de apoyo a los otros nominados.

"Hola, solo quería dar la enhorabuena a la legendaria Warner Bros., y a todo el mundo que ha sido nominado por 'Dune': montaje, fotografía, banda sonora, música, guión, prácticamente todo", comenzó Brolin en un video publicado en su cuenta de Instagram."Y el increíble y casi pasmante... Un sinsentido que que siento porque no se haya nominado a Denis Villeneuve a Mejor dirección. Es una de esas cosas que te dejan en plan...¿Qué?"

Josh Brolin comments on Denis Villeneuve not getting a Best Director nomination for #Dune | #Oscars #OscarNoms https://t.co/uWyuPToO8L pic.twitter.com/d634OA4ikK — Secrets of Dune | Ralí (@SecretsOfDune) February 10, 2022

"No sé cómo consigues diez nominaciones y al tipo que ha hecho lo imposible con ese libro no le nominas, "continuó el actor. "Te hace darte cuenta de que todo es increíble y también jodidamente estúpido. Así que muchas felicidades por estos logros tan increíble que se le está reconociendo a toda esta gente con tantísimo talento... porque es todo muy, muy estúpido."

Los cinco nominados a Mejor dirección este año han sido Jane Campion por 'El poder del perro', Kenneth Branagh por 'Belfast', Ryusuke Hamaguchi por 'Drive My Car', Paul Thomas Anderson por 'Licorice Pizza' y Steven Spielberg por 'West Side Story'.