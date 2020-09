Premios Óscar: un 30% de actores pertenecientes a minorías entre los requisitos para optar a la mejor película a partir de 2024

El pasado mes de junio informábamos de la decisión tomada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas norteamericana para implimentar nuevos estándares de representatividad e inclusión que influirían en la elegibilidad de los largometrajes a la hora de ser nominados al Óscar a la mejor película, con el objetivo de "asegurarse de que todas las voces son escuchadas y celebradas".

Poco más de dos meses más tarde, al fin hemos conocido los detalles de esta normativa, que entrará en vigor en la 96 ceremonia de entrega de los Óscar del próximo 2024. A partir de ese año, un largometraje deberá cumplir, al menos, con dos de los siguientes estándares para optar a la gran estatuilla de la noche.

Para cumplir con el estándar A, los largometrajes deberán contar con, al menos, uno de los siguientes elementos:

Para cumplir con el estándar B, los largometrajes deberán contar con, al menos, uno de los siguientes elementos:

Para cumplir con el estándar C, los largometrajes necesitarán cumplir con los dos siguientes criterios:

Para cumplir con el estándar D, los estudios deberán reforzar la representación en la publicidad y distribución de sus largometrajes candidatos, contando con ejecutivos senior de marketing pertenecientes a los grupos infrarrepresentados mencionados anteriormente.

Las reacciones al anuncio detallado de la normativa no se han hecho esperar, destacando entre ellas el análisis que el periodista del New York Times, Kyle Buchanan, ha realizado en su cuenta de Twitter personal. En el hilo, que podéis leer a continuación, apunta a la aparente sencillez de cumplir con los estándares C y D, relacionados estrictamente con la industria, y no con aspectos narrativos.

🚨The Oscars just announced their watershed new diversity and inclusion standards for Best Picture.🚨



Starting with the 2024 Oscars, a film must meet 2 of the following 4 standards to be eligible for Oscar’s biggest prize: pic.twitter.com/pTqGmT2yAl