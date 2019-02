¿Qué te ha pasado, Óscar? La exquisita ‘First Man’ es la gran derrotada por anticipado con solo cuatro nominaciones técnicas

Mejores efectos visuales. Mejor diseño de producción. Mejor diseño de sonido. Mejor mezcla de sonido. Esas son las únicas cuatro insultantes categorías (para una producción así) a las que ha sido nominada la estupenda 'First Man (El primer hombre)', un viaje alucinante al espacio interior de un hombre torturado. La flamante nueva película de Damien Chazelle ha sido sospechosamente olvidada este año.

Todos nos reímos mucho cuando en la Academia anunciaron que, qué diablos, por qué no premiar también a la película más popular. Por qué no proporcionar una (in)necesaria palmadita en la espalda del blockbuster millonario y no solo apoyar trabajos excepcionalmente realizados y valga la redundancia, académicos.

Pero qué más da si se han retractado o no de eso, si total, es lo único que han hecho durante los últimos meses: retractarse. Aunque en ese caso, en realidad, no lo han hecho. Lo han amplificado hasta unos límites tan increíbles que las nominaciones de este año parecen hechas así:

Pero vayamos por partes.

Aún no nos hacemos la idea del solar que dejó Harvey Weinstein tras el mayor escándalo de la historia de Hollywood y resulta que 'Bohemian Rhapsody', no te lo pierdas, la película 220 del Top histórico de Imdb, biopic rancio y caduco con aires de telefilm firmado por Bryan Singer, opta a cinco premios. Tres de ellos, de los gordos.

People, actual fucking people, are watching scene after scene like this and are saying "bruuuh! best. movie. of. the. year"?

This is objectively bad. Someone with no idea about editing will notice it. My brain is on fire thinking that this is an OSCAR NOMINATED MOVIE! FUCK! pic.twitter.com/QVDCxe2iaf