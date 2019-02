Taron Egerton brilla en el nuevo adelanto de 'Rocketman': "Elton John no ha oído a nadie cantar mejor sus canciones"

Después de que 'Bohemian Rhapsody' haya trascendido su estatus de película para pasar a convertirse en un fenómeno en toda regla —su victoria en los Globos de Oro y sus cinco nominaciones al Óscar son sólo un síntoma de esto—, podemos ir preparándonos para un aluvión de biopics musicales de lo más variopinto, siendo el próximo en llegar 'Rocketman', en el que exploraremos la figura de Elton John de la mano de Dexter Fletcher.

Tras haber visto un primer adelanto del filme en un tráiler que deja entrever una pinta más que decente, hoy hemos podido disfrutar de este pequeño avance en el que se nos muestra la sorprendente transformación de Taron Egerton en el artista británico. Y no me refiero a una transformación física, sino vocal; porque el actor, por deseo personal de John va a interpretar sus canciones en largometraje.

El productor musical Giles Martin ha comentado que el autor de temas míticos como 'Tiny Dancer', 'Your Song' y, por supuesto, 'Rocket Man' ha afirmado que no haber oído a nadie cantar sus canciones mejor que Egerton; y contar con un intérprete capaz de dar la talla frente a la cámara y el micrófono de igual modo —lo siento mucho, Rami Malek— es todo un plus que pone la película aún más si cabe bajo nuestro punto de mira. Escuchadlo por vosotros mismos.

'Rocketman' llegará a nuestras salas de cine el próximo 31 de mayo, y contará, además de con Taron Egerton, con Richard Madden, Bryce Dallas Howard y Jamie Bell —entre otros— completando el reparto de una de las cintas del año. Por el momento, mientras esperamos a su estreno, os dejo con su nuevo póster.