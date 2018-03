The Lonely Island reivindican los blockbusters en un descacharrante número musical demasiado ambicioso para los Oscar

He de reconocer que, pese a no tener demasiadas esperanzas puestas en la última ceremonia de entrega de los Oscars, la 90 edición del certamen me terminó sorprendido gratamente; no tanto por el previsible reparto de premios, sino por el dinamismo, sobriedad y los despuntes de buen humor que hicieron destacar el evento conducido por Jimmy Kimmel. Dicho esto, resulta curioso —y tremendamente decepcionante— que el que podría haber sido el mejor número de la noche terminase quedándose en el tintero.

Me estoy refiriendo a 'Why Not Me?': un proyecto de vídeo musical que el grupo cómico The Lonely Island desarrolló por encargo y cuyo borrador han compartido en su canal de YouTube. En él, el trío reivindica la presencia de los siempre olvidados blockbusters entre los nominados de la academia, y lo hace poniendo a Thor, Aquaman, Wonder Woman o "los Chrises" —entre otros— a entonar una desternillante melodía con toda la esencia de 'Los Miserables'. Atención, porque no tiene desperdicio.

Conociendo a The Lonely Island, no sería descabellado que la explicación que incluyen en el texto que acompaña al vídeo, y que justifica su ausencia en la gala aludiendo al coste y dificultad logística de su producción, fuese parte de una broma. De hecho, medios como Vanity Fair han intentado ponerse en contacto infructuosamente con Andy Samberg y varios representantes de los Oscars intentando discernir si el breve musical fue realmente un encargo o no.

Independientemente de si la historia es real o no, hay que reconocer que el video es un auténtico y genial delirio —lo de Tiffany Haddish en la tirolina es sencillamente maravilloso— a la altura de la banda formada por el propio Samberg, Jorma Taccone y Akiva Schaffer; quienes alcanzaron la fama gracias a sus hilarantes participaciones en 'Saturday Night Life' desde el año 2005 y cuyo último hito ha sido el largometraje 'Popstar: Never Stop Never Stopping', producido por Judd Apatow y que podéis ver en Netflix.