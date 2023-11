Facu Díaz acusa a Pablo Motos de presionar a cómicos para que no hagan chistes sobre él. "Se hace un chiste sobre tu altura y montas un circo"

¿Os acordáis aquel episodio de 'The office' en el que Michael no acepta que a la gente le siente mal que haga chistes racistas, pero cuando los chistes empiezan a ser a su costa ya no le hace tanta gracia? Algo así le pasa a Pablo Motos, que luego va presionando a cómicos para que no hagan chistes sobre él.

"Está obsesionado con su imagen pública"

Como se suele decir, "haced lo que yo digo, pero no lo que yo hago". Pablo Motos se llena la boca día sí y día también sobre que "ya no se puede bromear con nada, porque la gente se enfada" y quiere colgarse las medallitas de abanderado de la libertad de expresión... siempre y cuando no se hagan chistes sobre él.

El cómico Facu Díaz reveló en su canal de Twitch una realidad que, desgraciadamente, a nadie sorprende: el presentador de 'El hormiguero' no lleva nada bien que se hagan chistes a su costa y manda a su productora detrás cuando se entera de que algún cómico va a cachondearse de él en un espectáculo:

"Pablo Motos hace llamadas cuando se entera de que alguien hace chistes suyos en un show. No es broma, esto ha pasado. Ha mandado a gente de su productora a llamar por teléfono a cómicos para decirles: 'Oye, a la gente no le gusta este chiste que haces de Pablo Motos'...".

"No me digas, Pablo Motos, que hay una generación de cristal cuando se hace un chiste sobre tu altura o sobre que tu programa es una puta mierda y montas un circo de puros locos. Está obsesionado con su imagen pública y con que nadie se ría de él . Le tienen que estar haciendo un 'Goodbye, Lenin' en su equipo porque no tolera la posibilidad de que se hagan chistes con él".

A raíz del vídeo de Díaz, otros cómicos como Bob Pop, Álvaro Terán o Javier Padilla han salido a la palestra para confirmar experiencias muy similares a la que él expuso, recibiendo llamadas de la productora para presionarles en relación a sus chistes sobre el presentador.

