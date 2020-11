El Twitch de Ibai ya compite con 'El hormiguero': donde C. Tangana presenta single y Marc Gasol comenta su fichaje por los Lakers

Decir que Ibai Llanos está de moda es, quizás, infravalorar la meteórica carrera del joven streamer. El estreno anoche de 'Unboxing', un corto para Netflix dirigido por Jaume Balaguerò con el sorprendente desembalaje de una PlayStation 5 es solo la última muestra de cómo el joven bilbaíno ha logrado trascender el mundillo "gamer" para posicionarse como uno de los más prometedores showmen.

Pero no nos interesa tanto su experimento audiovisual con la plataforma de vídeo bajo demanda por suscripción sino su labor en Twitch, el servicio de streaming de Amazon especializado en gamers y la retransmisión en directo de videojuegos. En las últimas semanas, Ibai está despuntando en sus ambiciones con amenas sesiones de juego con famosos.

"Hoy a venido a divertirse..."

Famosos que al más puro estilo de 'El Hormiguero' y otros talks shows acuden gustosos a la convocatoria del streamer para divertirse con Ibai en sus directos y sus juegos. Solo este mes hemos tenido sesiones de Among Us con Neymar Jr y Kun Agüero (que ya es habitual de la casa). Hace dos semanas, C. Tangana se pasaba por ahí para presentar su nueva canción y vídeo, el cual fue comentado como de costumbre.

El domingo, el bilbaíno de veinticinco años ganaba el premio a Mejor Streamer del año en los Esports Awards. Ayer mismo, el jugador de baloncesto Marc Gasol se dejaba caer por Twitch para hablar de su fichaje por los Lakers y comentar alguna que otra cosa como su borrachera durante la celebración del campeonato de la NBA.

Analizando con Marc Gasol la borrachera que se pilló el día que fue campeón de la NBA pic.twitter.com/WTaK0c860l — Ibai (@IbaiLlanos) November 24, 2020

Y esto sin salir de su piso, literalmente. Fuera de su canal propio Ibai es un habitual de la retransmisión de eventos de esports y presenta 'Hoy no se sale' junto con Kapo 013 para el canal de televisión especializado en videojuegos UBeat.

Pero en sus dominios es donde el streamer está más cómodo. Y se nota también en sus invitados. Al no estar "obligados" a la promoción de lo último que han sacado o han hecho y ser un momento de relajación de "echar" unas risas al Among Us o a lo que se tercie ese día, los personajes que pasan por ahí están con la guardia baja con unos doscientos mil espectadores en directo.

Una nueva generación de comunicadores para una nueva generación de consumidores

El recorrido recuerda bastante al de David Broncano y otros presentadores cómicos (ved todo lo que ha salido de la cantera de Paramount Comedy y similares), que comenzaron con formato pequeño y de andar por casa y que poco a poco han permeado en el mainstream televisivo gracias a contar con una buena base de público fiel y entender los mecanismos del mundo "de los adultos".

Porque no olvidemos que estamos hablando de gente que comienza muy joven y que llama la atención de un público aún más joven. Hay un salto generacional real que hace que los que ya tenemos treintaitantos observemos ese mundo como si estuviésemos explorando una civilización alienígena en la que no entendemos nada.

Y aquí youtubers/streamers como ElRubius e Ibai, por mentar a un par, se alzan como paradigma de los nuevos comunicadores que surgen para generaciones post-millenials. Puede que no entendamos sus modos, sus maneras o que los niños y preadolescentes estén más pendientes de lo que hace tal o cual en Youtube que de ver qué ponen en Clan/Boing/Disney Channel, pero está claro que han fabricado una nueva cultura de entretenimiento y contenido digital.

Son nombres que llaman la atención y, de hecho al igual que prácticamente es difícil encontrar a un presentador de televisión sin un libro, novela u otra cosa, publicado, las editoriales han trasladado al papel los fenómenos de Youtube. Incluso hemos visto recientemente series de televisión como 'Virtual Hero', nacida de la mente de Rubén Doblas.

El giro hacia el talk show

En el caso de Ibai, esta especie de giro hacia el talk show, es una muestra del signo de los tiempos y de la explosión de estos nuevos formatos de entretenimiento. Una explosión que trae consigo retos en cuanto en tanto puede que Twitch se quede pequeño o que las ambiciones del creador requiera replantear el formato.

El ejemplo perfecto de esto lo tenemos, precisamente con la charla con C. Tangana. Si Ibai quiere hacer más directos como eso debe mirar asuntos como la adquisición de licencias o acuerdos con gestores tipo SGAE y cómo afecta el uso de material protegido por Copyright a la monetización de sus vídeos.

En cualquier caso, está claro que "lo de los youtubers" no está siendo una moda pasajera y creadores como Ibai están discerniendo en cómo aprovechar sus oportunidades para llegar al gran público.