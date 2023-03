Alicia Vikander y Michael Fassbender juntos de nuevo: protagonizarán con Hoyeon la próxima película del director de 'The Chaser' y 'The Yellow Sea'

Parece ser que la primera división de la industria cinematográfica surcoreana —bendita sea— continúa obcecada en darnos alegrías. Esto es, al menos, lo que se extrae del anuncio del último largometraje de Na Hong-Jin, que coqueteará con el idioma de Shakespeare de la mano de un reparto internacional que combinará estrellas locales y europeas bajo una premisa marca de la casa.

Apostar a caballo ganador

Según ha informado Deadline en exclusiva, el director y guionista de esas tres joyas del thriller de acción y el terror que son 'The Chaser', 'The Yellow Sea' y 'El extraño' dirigirá a Michael Fassbender y Alicia Vikander —que ya trabajaron juntos en 'La luz entre los océanos'— en 'Hope'; la primera producción de Na desde 2016 si excluimos su trabajo como guionista en 'The Medium' y el cortometraje 'Faith', estrenado este mismo año.

Acompañando al dúo compuesto por el alemán y la sueca estará Hoyeon, la modelo reconvertida en actriz de Seúl que irrumpió en el medio por todo lo alto con 'El juego del calamar' y que tiene pendiente estrenar la serie 'Disclamer' junto a Cate Blanchett y Sacha Baron Cohen. De este modo, se espera que el filme, que empezará a rodarse a finales de este mismo año en el país asiático, combine inglés y coreano en sus diálogos.

Para terminar de hacer aún más apetecible el proyecto, ha trascendido que Hong Kyung-pyo se encargará de la dirección de fotografía tras deslumbrar con su labor en títulos como 'Parásitos', 'Broker', 'Burning', 'Niebla' o 'Snowpiercer'; suponiendo 'Hope' su segunda colaboración con Na Hong-jin tras la mencionada 'El extraño'. Poco más se puede pedir.

Según cuenta la fuente, la cinta seguirá a los vecinos de Hopo, donde tiene lugar un misterioso descubrimiento en las afueras de la remota ciudad portuaria. En poco tiempo, los habitantes se encontrarán librando una lucha desesperada por sobrevivir contra algo con lo que nunca antes se habían encontrado. Yo, por el momento, no necesito nada más para marcar 'Hope', que aún no cuenta con fecha de estreno, como uno de los largos más esperados de cara a la próxima temporada.

En Espinof | Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años