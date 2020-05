Apple se alía con Paramount para sacar adelante la nueva película de Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro

Apple ha salido al rescate de 'Killers Of The Flower Moon' al ganar la puja para hacerse con la nueva película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. Paramount era el estudio detrás de la misma, pero su coste puso nerviosos a los ejecutivos, dando luz verde a la participación de otra compañía.

Todavía falta que se ultimen los detalles del acuerdo y la firma de Paramount, pero algo muy raro tendría que pasar para que 'Killers Of The Flower Moon' no se convirtiese en una película original de Apple. Eso sí, antes se estrenaría en los cines de todo el mundo con Paramount ocupándose de la distribución.

En Hollywood no es nada sencillo que una compañía apruebe un presupuesto de 200 millones de dólares para una película que no pertenezca a una franquicia o que pueda servir para arrancar una. Ese alto coste es lo que ha estado a punto de cargarse 'Killers Of The Flower Moon', porque además en Paramount gustaba más la primera versión del guion a cargo de Eric Roth que su posterior reescritura.

El acuerdo conlleva que Apple se encargará tanto de financiar la película como del control artístico de la misma. Para Scorsese, DiCaprio y De Niro era una prioridad contar con un presupuesto tan alto para poder conseguir lo que buscaban y al final parece que va a haber final feliz para todos.

Recordemos que 200 millones de dólares tampoco es tanto cuando hablamos de Apple, compañía que se gastó 150 millones en la primera temporada de 'The Morning Show'...

Vía | Deadline