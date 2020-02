Martin Scorsese da nuevos detalles sobre 'Killers of the Flower Moon': será el primer western de su carrera

A pesar del sentido homenaje que le dedicó Bong Joon-ho, la última ceremonia de entrega de los Óscar debió ser plato de buen gusto para Martin Scorsese si tenemos en cuenta que 'El irlandés' se fue de vació a pesar de optar a diez estatuillas. Pero a estas alturas de la película, no creo que al maestro le afecten demasiado estas historias, y qué mejor manera de demostrarlo que volcándose plenamente en su nuevo proyecto: 'Killers of the Flower Moon'.

Hace cosa de un año ya os contamos que el bueno de Marty volvería a reunirse con Leonardo DiCaprio y Robert De Niro para adaptar la novela de David Grann ‘Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI’. Hoy, mediante una entrevista con el medio Premiere, el cineasta ha dado nuevos y jugosos detalles sobre el proyecto, empezando por su género.

"Creemos que es un Western. Ocurrió en Oklahoma entre 1921 y 1922. Por supuesto que hay cowboys, pero tienen coches y también caballos. La película trata principalmente sobre los Osage, una tribu india a la que se dio un territorio horrible que ellos adoraban porque se decían a ellos mismos que los blancos nunca estarían interesados en él. Después descubren petróleo y, durante unos diez años, los Osage se convierten en las personas más ricas del mundo, per capita. Luego, al igual que con los Yukon y las regiones mineras de Colorado, los buitres desembarcan, el hombre blanco, los europeos llegan, y todo se pierde. Los bajos fondos tenían tal control sobre todo que era más probable ir a la cárcel por matar a un perro que por matar a un indio."

Si hay algo que enriquece una buena historia, es un tema subyacente que tratar, y Scorsese parece tener muy claro de qué hablará en su nuevo largometraje.

"Es muy interesante pensar en el tipo de mentalidad que nos conduce a esto. La historia de la civilización se remonta a Mesopotamia. Los Hattis fueron invadidos por otro pueblo, desaparecieron, y después se dice que fueron asimilados o, más bien, absorbidos. Es fascinante ver esta mentalidad, que fue reproducida en otras culturas, a través de dos guerras mundiales y que es, por lo tanto, atemporal. Esta es la película que vamos a intentar hacer".

No se a vosotros, pero leer a Scorsese me ha puesto los dientes especialmente largos. Por desgracia, aún queda una larga temporada hasta que podamos disfrutar de 'Killers of the Flower Moon', cuya producción, a cargo de Paramount Pictures, se espera que comience esta primavera de cara a un estreno a lo largo de 2021. Por el momento os dejo con la sinopsis del filme.

"En la Oklahoma de los años 20, la nación Osage era zona con más personas ricas del mundo después de que se descubriese petróleo bajo su suelo. Y después, estas personas fueron asesinadas una a una. Mientras el número de muertes ascendían, el recientemente creado FBI se ocupó del caso y descifró una escalofriante conspiración y uno de los crímenes más monstruosos de la historia americana".