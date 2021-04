Cate Blanchett protagonizará el esperado regreso a la dirección de Todd Field, 15 años después de 'Juegos secretos'

Por fin hay noticias sobre la esperada vuelta de Todd Field a la dirección. El estadounidense, autor de solo dos largometrajes, tiene entre manos un nuevo proyecto titulado 'TAR', cuyo rodaje está previsto para el próximo mes de septiembre, y contará con la maravillosa Cate Blanchett como protagonista.

Un drama original ambientado en Berlín

Todd Field produce a través de su compañía Standard Film Company y firma el guion, además de ocuparse de la puesta en escena, como ya hizo en sus anteriores trabajos, los aplaudidos dramas 'En la habitación' ('In the Bedroom', 2001) y 'Juegos secretos' ('Little Children', 2006).

El cineasta suma tres nominaciones a los Óscar gracias a estos largometrajes: como productor de 'En la habitación' y como coguionista de ésta y 'Juegos secretos', ambas adaptaciones a la gran pantalla.

Han pasado 15 años desde el estreno de su último film y hay mucho interés por saber qué historia nos va a contar en su esperado regreso, y con Blanchett como estrella. De momento, solo se ha informado que 'TAR' es un libreto original y que la trama está ambientada en Berlín. Ya habrá tiempo de descubrir más detalles.

Todd Field en Eyes Wide Shut

Lo cierto es que 'TAR' no es el primer proyecto con el que Todd Field intenta regresar a la dirección. Entre otros, el realizador tuvo entre manos un drama ambientado en la Revolución Mexicana con Leonardo DiCaprio, la adaptación de 'Meridiano de sangre' de Cormac McCarthy, y una serie basada en la novela 'Purity' de Jonathen Franzen que iba a liderar Daniel Craig.