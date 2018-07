'Cats': ya hay protagonistas para la adaptación al cine del popular músical

Han tenido que pasar más de dos años desde el anuncio de que Tom Hooper iba a dirigir una adaptación del musical 'Cats' hasta que el proyecto ha dado otro paso adelante. Eso sí, ha sido uno muy grande, ya que Universal ha anunciado los fichajes de Jennifer Hudson, Taylor Swift, James Corden e Ian McKellen para encabezar su reparto.

Hudson será la gran protagonista de la función al interpretar a Grizabella, la integrante de una tribu de gatos que están celebrando una noche muy especial en la que tienen que elegir al agraciado que va a ascender a la capa Heaviside, una especie de equivalente al paraíso, para luego renacer con una nueva existencia. Lee Hall, guionista de 'Billy Elliot', se ha encargado de adaptar el musical original creado por Andrew Lloyd Webber en 1981.

De esta forma, 'Cats' será el primer musical de Hooper desde 'Los Miserables', mientras que Hudson ganó el Oscar a la mejor actriz secundaria por su trabajo en 'Dreamgirls'. Por su parte, Swift apenas ha participado en un par de películas hasta ahora, a Corden le oímos cantar hace poco en 'Into the Woods' y McKellen no necesita presentación alguna.

Por ahora no se ha fijado la fecha de estreno para 'Cats', pero sí que se sabe que el rodaje arrancará antes de que 2018 llegue a su fin. Si todo va bien, imagino que Universal se la reservará para finales de 2019 para intentar rascar algo en los Oscar. Al menos parece el movimiento más lógico.

