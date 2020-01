'La cosa': Universal y Blumhouse preparan una nueva adaptación de la novela original, hallada recientemente

Universal y Blumhouse están preparando una nueva versión de 'La Cosa'. Pese a ya se realizó una precuela en 2011, cuestionada por sus efectos especiales CGI ahora Bloody Disgusting ha dado a conocer que está en marcha una nueva interpretación de la historia de la entidad extraterrestre que ataca a una base en la Antártida según la versión extendida de la novela original que ha sido descubierta en 2018 por lo que será, en principio, la versión más fiel de la novela hasta la fecha.

El infierno congelado

El relato original 'Who Goes There ?', escrito por John W. Campbell Jr fue publicado por primera vez en el número de agosto de 1938 de Astounding Science Fiction, ha sido adaptado cuatro veces. La mítica de John Carpenter y su precuela, 'El enigma de otro mundo' (The Thing from Another World, 1951), y 'Pánico en el transiberiano' (1972). En 2018, John Betancourt anunció el descubrimiento de una versión de la novela clásica perdida con 45 páginas más, y abrió un Kickstarter para financiar el lanzamiento de la novela, titulada 'Frozen Hell'.

La noticia ha saltado en el facebook del productor ejecutivo Alan Donnes que ha comentado:

"Es oficial. He recibido el contrato firmado y el primer cheque. Soy productor ejecutivo del remake de 'La Cosa' que incluirá los capítulos adicionales de la novela John Campbell que estuvo perdida durante décadas. Ahora, por primera vez, la visión completa de Campbell en la gran pantalla. La nueva película incluirá lo mejor de 'El Enigma del Otro Mundo', 'La Cosa' y ambos libros: 'Frozen Hell' y 'Who Goes There?'"

El descubridor de 'Frozen Hell', Betancourt confirmó la luz verde para adaptar 'Frozen Hell' y apuntó de foram un tanto ambigua que quizá esta nueva adaptación lleve a una franquicia de más de una película. Algo que no sorprendería viniendo de Blumhouse y su tendencia a estirar sus marcas hasta exprimirlas, como está haciendo con las nuevas 'Halloween' del también relacionado con 'La Cosa' John Carpenter.